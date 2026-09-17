El partido entre la Selección Argentina y Burkina Faso podría cambiar de sede y disputarse en la Bombonera en lugar del Monumental. El encuentro está programado para el 3 de octubre, durante la próxima fecha FIFA.

Según informó TyC Sports, la AFA analiza modificar el estadio elegido originalmente para el segundo amistoso de la Albiceleste. De no mediar imprevistos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvería a jugar en la cancha de Boca.

Una cancha conocida

Argentina ya disputó dos partidos en la Bombonera durante marzo de 2026. En aquella oportunidad enfrentó a Mauritania y Zambia, con triunfos por 2-1 y 5-0 respectivamente.

La próxima fecha FIFA contempla tres partidos para la Selección. El primer encuentro será frente a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La despedida de Messi

Después del partido ante Burkina Faso, Argentina enfrentará a Benín el 6 de octubre en el Monumental. Ese encuentro fue anunciado como la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Claudio Tapia confirmó la invitación al capitán para que tenga su despedida en Argentina. La decisión fue comunicada por el presidente de la AFA a través de sus redes sociales.

Argentina además afronta una sanción impuesta por la FIFA a raíz de incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. La medida contempla restricciones de espectadores para sus próximos dos encuentros, mientras cuatro futbolistas cumplen distintas suspensiones.