La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el inicio de una fecha FIFA especial para el equipo nacional. El partido será el primero de Argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y tendrá a Lionel Scaloni como entrenador.

El encuentro será dirigido por el árbitro colombiano Jhon Ospina y podrá seguirse por televisión. La formación argentina tendrá varias novedades y Lionel Scaloni mantiene una duda para definir el once inicial.

El primer partido después del Mundial

El duelo ante Bolivia marcará el regreso de la Selección luego de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España en tiempo extra. Para este nuevo ciclo, Scaloni comenzó a probar variantes y jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Entre las principales novedades aparece la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan la delantera desde el comienzo. Nicolás Paz también sería titular para conectar al mediocampo con los dos atacantes.

Una formación con cambios

En defensa, Agustín Giay y Facundo Medina aparecen como los laterales, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez ocuparían los puestos de centrales. Facundo Medina ingresaría en lugar de Nicolás Tagliafico, quien realizó trabajos diferenciados.

En el mediocampo, Exequiel Palacios reemplazaría a Enzo Fernández, mientras que Alexis Mac Allister también sería titular. La única duda que mantiene Scaloni está entre Valentín Barco y Franco Mastantuono.

Una fecha marcada por Messi

La particularidad de esta fecha FIFA estará puesta en Lionel Messi, quien tendrá su despedida de la Selección Argentina. El capitán jugará su último partido con la camiseta albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

Antes de ese encuentro, Argentina también enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, nuevamente en el Monumental. De esta manera, el partido ante Bolivia será el primero de los tres amistosos programados para esta fecha FIFA.

Bolivia llega a Córdoba

El seleccionado boliviano llega al encuentro después de una serie de resultados adversos. Tras perder ante Irak en el repechaje para ingresar al Mundial 2026, Bolivia cayó ante Escocia, Argelia y Paraguay.

El partido se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. Argentina iniciará así una serie de encuentros que tendrá como punto especial el último partido de Messi con la Selección.