La Selección Argentina ya tiene confirmados sus próximos tres amistosos, con Bolivia, Burkina Faso y Benín como rivales en una nueva fecha FIFA. La AFA oficializó el calendario mientras todavía existe expectativa por saber si Lionel Messi volverá a vestir la camiseta argentina.

El primer encuentro será ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que los otros dos compromisos serán en Buenos Aires. Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos en el Monumental.

Tres partidos confirmados

El calendario marca así una nueva serie de encuentros para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que tendrá tres pruebas internacionales. Bolivia aparece como un rival conocido para la Albiceleste, mientras que Burkina Faso y Benín serán adversarios con los que no existe un historial reciente en la Selección Mayor.

Ante Bolivia, Argentina cuenta con un historial favorable de 42 partidos oficiales, con 30 victorias, cinco empates y siete derrotas. Las siete caídas se produjeron como visitante, según los datos difundidos en la publicación.

La incógnita que mantiene en vilo a los hinchas

Más allá de los rivales, la principal pregunta pasa por la presencia de Messi, luego de que el capitán rosarino anunciara su retiro de la Selección mediante una carta. La posibilidad de que participe en alguno de estos partidos mantiene la expectativa de los hinchas que esperan verlo una última vez con la camiseta argentina.

Lionel Scaloni todavía debe definir la lista de convocados para estos compromisos y, por ahora, no está confirmado si Messi formará parte del plantel. La convocatoria será seguida especialmente por el interrogante sobre una posible despedida del máximo referente de la Selección.