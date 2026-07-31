El complejo sojero podría convertirse en uno de los principales motores de la economía durante la segunda mitad del año. Tras un primer semestre marcado por un ritmo de comercialización inferior al habitual, los analistas esperan que las exportaciones de soja aceleren su marcha en los próximos meses y generen un mayor ingreso de dólares al país.

La expectativa se basa en que los productores aún conservan una parte importante de la cosecha sin vender. A diferencia de campañas anteriores, el maíz y el trigo registraron niveles récord de comercialización, mientras que la soja mostró el menor volumen de ventas para un primer semestre en los últimos 17 años. Ese retraso abre la posibilidad de una mayor liquidación en lo que resta de 2026.

El ingreso de divisas provenientes de las exportaciones tendría un impacto directo sobre el mercado cambiario. Un mayor flujo de dólares permitiría aliviar la presión sobre el tipo de cambio y ofrecería al Banco Central mejores condiciones para continuar comprando reservas, una de las prioridades del equipo económico. En julio, la autoridad monetaria ya logró superar los USD 2.000 millones en compras de divisas.

Más dólares para sostener la actividad

Además del efecto sobre las reservas, el aumento de las exportaciones contribuiría a fortalecer el superávit comercial y a mejorar la disponibilidad de divisas para el conjunto de la economía. Ese escenario favorecería tanto el abastecimiento de importaciones como la estabilidad financiera en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación económica.

Los especialistas sostienen que el comportamiento del sector agroexportador será determinante en los próximos meses. Si la comercialización de soja finalmente se acelera, el ingreso adicional de dólares podría convertirse en uno de los principales respaldos para la política cambiaria y monetaria del Gobierno durante el segundo semestre.