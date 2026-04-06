Una técnica cada vez más utilizada en la cocina casera permite hacer budines húmedos y esponjosos sin necesidad de usar manteca, reemplazándola por aceite, un ingrediente que aporta mejor textura y facilita la preparación.

Ingredientes

200 gramos de harina.

100 gramos de azúcar.

1/2 taza de cacao amargo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 huevo.

1/2 taza de aceite.

1/2 taza de café fuerte.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación

La clave está en utilizar aceite en lugar de manteca, ya que este ingrediente mantiene la humedad en la masa durante toda la cocción y evita que el budín se seque, logrando una miga más suave y uniforme.

Además, la receta se complementa con líquidos como café, leche o jugos, que ayudan a darle mayor humedad a la preparación y potencian el sabor final del budín.

El procedimiento es simple: primero se mezclan los ingredientes secos, luego se incorporan los líquidos, incluido el aceite, y se integra todo hasta lograr una masa homogénea, sin necesidad de batidora.

Otro punto clave es respetar la cocción, que suele durar entre 35 y 40 minutos en horno moderado, y dejar reposar el budín antes de desmoldarlo, lo que ayuda a conservar su estructura y humedad.

Este método no solo simplifica la receta, sino que también la vuelve más económica y liviana, manteniendo el sabor y la textura clásica de los budines caseros, ideales para acompañar el mate o el café en cualquier momento del día.