Una comitiva de alto nivel de la Unión Europea visitó San Juan el pasado sábado con un objetivo claro: conocer de cerca el proyecto de cobre Los Azules, en el departamento Calingasta. El grupo, encabezado por el embajador del bloque en Argentina, Erik Høeg, y la directora general adjunta de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Myriam Ferran, estuvo integrado también por representantes de bancos de desarrollo, agencias de crédito a las exportaciones y empresas del viejo continente. El interés principal radica en las posibilidades de financiamiento para el proyecto y en la intención de asegurar el suministro futuro de cobre para Europa.

La intención original de la delegación era ascender hasta el yacimiento, ubicado a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las condiciones climáticas y el estado de los caminos de alta montaña impidieron el acceso. A pesar de este contratiempo, los visitantes recorrieron las instalaciones en Calingasta y conocieron de primera mano el trabajo que la compañía realiza con las comunidades locales, un aspecto que la Unión Europea considera fundamental para cualquier inversión.

Este movimiento se da en sintonía con la agenda internacional que el proyecto viene desarrollando. Esta misma semana, el director general de McEwen Copper y líder de Los Azules, Michael Meding, participó en Alemania de un encuentro junto al ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. En ese foro, Meding expuso sobre el potencial del proyecto sanjuanino y la necesidad de generar alianzas estratégicas con el continente europeo, lo que demuestra que la visita del sábado es parte de una estrategia de vinculación que ya lleva varios meses.

El interés europeo no es casual. El bloque busca diversificar sus fuentes de suministro de minerales críticos y reducir su dependencia de otros mercados, especialmente en un contexto de transición energética donde el cobre es un insumo clave. En ese esquema, San Juan y sus proyectos de cobre aparecen como un socio estratégico para garantizar cadenas de valor estables y sustentables. La presencia de bancos de desarrollo y agencias de crédito en la comitiva es una señal concreta de que el financiamiento está sobre la mesa.

Los Azules, uno de los yacimientos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, requiere una inversión superior a los 4.000 millones de dólares para avanzar hacia su construcción. El esquema de financiamiento que la empresa busca estructurar contempla aproximadamente 2.400 millones de dólares mediante deuda y otros 1.600 millones a través de aportes de capital de accionistas y nuevos inversores. En agosto pasado, la compañía ya había cerrado un préstamo por 240 millones de dólares para continuar con la ingeniería y los trabajos preliminares, pero ese monto está lejos de cubrir la inversión total.

Durante la visita, los representantes europeos también pusieron el foco en las necesidades de infraestructura que exceden a la mina y que son clave para el desarrollo de la actividad. Se mencionaron el suministro eléctrico, las conexiones ferroviarias y el estado de los caminos. Estos son aspectos que requieren coordinación entre el sector privado y los distintos niveles del Estado, tanto provincial como nacional.

Desde la Unión Europea dejaron en claro que cualquier inversión que se realice en la provincia debe venir acompañada de altos estándares de sostenibilidad y de un fuerte compromiso con las comunidades. No se trata solo de aportar capital, sino de asegurar que la extracción del mineral se realice bajo criterios ambientales y sociales rigurosos. La visita a Calingasta sirvió para trasladar las conversaciones que ya se venían dando a nivel diplomático y conocer las necesidades concretas de uno de los emprendimientos más importantes de la provincia.

Con este panorama, el desafío para Los Azules sigue siendo conseguir los fondos que le permitan tomar la decisión final de inversión, prevista para 2027. Para Europa, la oportunidad es asegurarse un suministro de cobre a largo plazo. Dos intereses que, por ahora, parecen encontrar un punto de encuentro en la cordillera sanjuanina.