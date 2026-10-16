La 5° Marcha Federal Universitaria recorrió este jueves el centro de San Juan con estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones gremiales que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La movilización partió desde la Plaza 25 de Mayo y culminó frente al Rectorado de la UNSJ, donde los participantes expusieron cómo el desfinanciamiento afecta la vida académica en la provincia.

Durante la movilización, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, advirtió sobre las consecuencias del ajuste presupuestario y cuestionó el rumbo de las políticas nacionales hacia las universidades públicas. En su discurso habló de un “cruel ajuste” que, según sostuvo, produjo un vaciamiento en presupuesto, salarios, empleo, infraestructura y proyectos estratégicos.

“El objetivo es la caída, la destrucción de la educación pública”, afirmó Berenguer.

El rector también defendió el papel de la UNSJ en el desarrollo. Señaló que la universidad no solo forma profesionales, sino que aporta conocimiento a la producción, la ciencia y las instituciones de San Juan, y pidió acompañamiento social para sostener la educación superior.

Por su parte, Marisa López, docente universitaria de Filosofía llevó el reclamo al terreno cotidiano y sostuvo que el problema no se limita a los salarios, sino que alcanza las condiciones para enseñar, estudiar e investigar.

“Venimos a reclamar por el salario digno, dignidad en el trabajo docente y la posibilidad de toda la sociedad de la educación pública universitaria”, afirmó a DIARIO HUARPE.

Salarios y pérdida de docentes

Guillermo Rodríguez, docente de un colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan, explicó que participó para defender la universidad pública y exigir que se aplique la legislación vigente.

“Cada vez la plata rinde menos. Con este gobierno nunca hemos tenido un aumento igual a la inflación mensual y ha habido muchos meses que ni siquiera hemos tenido aumento”, declaró.

Para Rodríguez, el reclamo tampoco termina en una recomposición económica. Consideró que la educación superior, la ciencia y la investigación deben recuperar centralidad.

“Sin universidad, sin científicos, sin ciencia, no vamos a ser un país de primer mundo como quiere el presidente”, sostuvo.

Ignacio Suarez, estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía, señaló que la falta de recursos se percibe en becas y en la salida de profesores hacia el sector privado o la educación secundaria.

“Cada vez hay menos profesores u horas en la universidad. Incluso se habla de que podría peligrar en el futuro el cursado de primer año porque faltan docentes”, advirtió.

El respaldo gremial a la marcha

En tanto que Martín Solazo, secretario general de la Intersindical, explicó que acompañaron a los gremios universitarios porque consideran que se trata de un reclamo que alcanza al conjunto de los trabajadores. “Tenemos sindicatos amigos y hermanos que son de las universidades. Lo venimos hablando hace mucho y nos parece un reclamo justo y legítimo”, señaló.

Para el dirigente, el punto inmediato es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Solazo cuestionó que, pese a las resoluciones judiciales y legislativas, el conflicto continúe sin respuesta.

“La Justicia ya intimó a cumplir la ley y el Gobierno sigue haciendo oídos sordos”, afirmó.

El gremialista sostuvo que la negativa del Ejecutivo nacional dejó de ser solamente una discusión presupuestaria.

“Ya pasa a ser un capricho del Gobierno no querer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, expresó.

Más que una marcha por una ley

Aunque el cumplimiento de la norma fue el punto común, quienes participaron también pidieron recuperar salarios, sostener becas y garantizar continuidad para la investigación, la ciencia y la tecnología.

La quinta movilización volvió a mostrar cómo el desfinanciamiento se trasladó a las aulas. El objetivo inmediato es que se cumpla la ley; el reclamo de fondo apunta a recuperar condiciones para sostener carreras, investigación, becas y trabajo universitario.