La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) busca darle un nuevo impulso al proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino en Calingasta, una iniciativa científica que permanece en pausa por decisiones del Gobierno nacional. La estrategia consiste en elaborar un nuevo convenio que amplíe la participación internacional y refuerce el carácter científico del emprendimiento.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, explicó a DIARIO HUARPE que actualmente se trabaja en un borrador que incorporará nuevos actores internacionales. "Actualmente estamos trabajando en el diseño de un nuevo convenio tratándolo de ampliar a distintos actores que tengan como uso tiempos de observación. Esto incluye consorcios de otros países que tienen que ver básicamente con España, Sudáfrica, Italia", sostuvo.

Según detalló, la intención es que, una vez consensuada la propuesta con la contraparte china, pueda ser presentada al Gobierno nacional para intentar destrabar definitivamente el proyecto. "La idea es mostrarlo a la Nación para que ellos también se puedan sumar y finalmente aceptar esta nueva propuesta de convenio", indicó.

Más actores para reforzar el perfil científico

Castro remarcó que la diferencia respecto del convenio original es que ahora se identificarán de manera explícita instituciones científicas internacionales que utilizarán el radiotelescopio.

"Ya aparecen de manera explícita otros actores, esa es la diferencia con respecto al anterior", afirmó. El decano recordó que China continúa siendo el principal aportante del proyecto, por lo que cualquier modificación deberá contar primero con su aprobación. Aunque evitó dar una fecha definitiva, estimó que el borrador podría estar concluido "en unos 30 o 45 días".

Un proyecto que sigue paralizado

Las declaraciones de Castro llegan mientras la universidad continúa denunciando la falta de definiciones por parte del Gobierno nacional. El secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Pablo Diez, aseguró a DIARIO HUARPE que el proyecto permanece "en estado totalmente frenado" y que Nación continúa sumando nuevos requisitos sin brindar una respuesta concreta.

Desde la Casa Rosada, sostienen que el proyecto podría tener usos estratégicos además de los científicos debido a su vínculo con organismos bajo la órbita del Partido Comunista Chino. En ese contexto, señalaron que no avanzarán con ningún convenio que no garantice "control y supervisión plena del Estado argentino".

La UNSJ rechaza esa interpretación y sostiene que el CART tiene fines exclusivamente científicos. El proyecto contempla la instalación de una antena de 40 metros de diámetro, con una inversión superior a 350 millones de dólares, lo que convertiría a San Juan en sede de uno de los radiotelescopios más importantes de Sudamérica.