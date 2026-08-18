La Universidad Nacional de San Juan pondrá este miércoles sobre la mesa un tema que genera cada vez más expectativa en la provincia: el impacto de la minería del cobre en la economía, la sociedad y el territorio. La actividad se realizará el 19 de agosto a las 17 en el Aula Estrado de la Facultad de Ciencias Sociales, con entrada libre y gratuita.

La mesa debate, organizada por el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables (IIAC) de la Facultad de Ciencias Sociales, lleva por título “La minería del cobre en San Juan: impactos económicos, sociales y territoriales”. La propuesta apunta a generar un espacio interinstitucional de debate académico que permita analizar los efectos de la actividad cuprífera a partir de la evidencia producida por la investigación sobre la estructura socioproductiva provincial.

Los expositores

La mesa estará coordinada por el licenciado Federico Agüero y contará con cuatro expositores: el licenciado Emilio Furlán, el doctor Marcelo Alós, Marcelo Mena Muñoz y el doctor Alberto Hensel. El encuentro está destinado a docentes, investigadores, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, así como a autoridades, actores institucionales y representantes del sector productivo vinculados a la minería en San Juan.

Un debate necesario

Desde la organización plantean que la idea es discutir un tema que genera mucha expectativa en San Juan, sobre todo por el potencial cuprífero de la provincia y los proyectos que están en distintas etapas de desarrollo. La minería del cobre aparece cada vez más como una de las grandes cartas del futuro productivo local, pero el encuentro no se queda solo en los números. También apunta a poner bajo la lupa qué efectos puede traer la expansión de esta actividad en lo social y en lo territorial, algo que toca de cerca a las comunidades de la provincia.

El IIAC invitó a estudiantes, docentes, profesionales, representantes de distintos sectores y al público en general a sumarse al debate y participar del intercambio. La actividad no requiere inscripción previa.