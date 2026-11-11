La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmó un acta complementaria con Glencore Pachón, quien fue representado por Iván Grgic, para desarrollar actividades vinculadas al trabajo de sus investigadores. El acuerdo tendrá una duración de cinco años y contempla, en una primera instancia, la realización de una actividad concreta de menor plazo.

Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, destacó la importancia del entendimiento y señaló que permitirá poner en práctica las capacidades profesionales y científicas del equipo universitario. La vinculación se realizará con la empresa Glencore, a través de su proyecto Pachón, y estará relacionada con actividades del Departamento de Biología.

Un acuerdo con una actividad concreta

Durante la presentación de la firma, Castro explicó que el acta tiene una relevancia especial porque permitirá llevar adelante un trabajo específico. En ese sentido, remarcó que, si bien el convenio tendrá una vigencia de cinco años, la primera actividad prevista tendrá una duración menor.

"Es un acta muy importante que hemos firmado, al igual que otras tantas que ya hemos suscrito con el Gobierno, con la empresa", expresó el decano al referirse al nuevo vínculo institucional. Además, destacó que el acuerdo representa una oportunidad para avanzar con tareas concretas junto a la compañía minera.

El trabajo estará relacionado con las actividades que desarrollan investigadores e investigadoras del Departamento de Biología de la Facultad. Sin embargo, durante la presentación no se detallaron las características específicas de esa primera actividad ni sus objetivos particulares.

Castro destacó las capacidades de los investigadores

El decano consideró que la firma representa un paso importante para la Facultad por la calidad del trabajo que se llevará adelante. También sostuvo que este tipo de acuerdos permite poner en relevancia las capacidades profesionales de los investigadores e investigadoras de la institución.

"Para la Facultad de Ciencias Exactas es algo sumamente importante por la calidad del trabajo que se va a hacer", cerró Castro. En esa línea, valoró la posibilidad de generar actividades concretas con empresas y fortalecer los vínculos institucionales.