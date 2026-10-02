La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inauguró este viernes la nueva sede de la Delegación Valles Sanjuaninos en Jáchal, un edificio recuperado que permitirá ampliar la propuesta educativa y fortalecer la presencia de la universidad en el norte de la provincia.

El acto contó con la participación del intendente de Jáchal, Matías Espejo, funcionarios municipales y autoridades de la UNSJ, encabezadas por el rector Tadeo Berenguer.

El intendente Matías Espejo acompañó la inauguración de la nueva sede de la UNSJ en Jáchal. (Gentileza)

La sede está ubicada sobre la prolongación de avenida Presidente Perón y dispone de entre siete y ocho aulas operativas, además de un aula híbrida que permitirá combinar clases presenciales y a distancia.

El edificio también cuenta con un SUM, gimnasio, espacios de descanso para docentes y sectores destinados al estacionamiento.

Más opciones para estudiar en Jáchal

La puesta en funcionamiento de este espacio permitirá dictar tecnicaturas, cursos y actividades de extensión, acercando distintas propuestas de educación superior a estudiantes de Jáchal y de otros departamentos de la región.

La apertura coincidió además con el 12° aniversario de la Delegación Valles Sanjuaninos y representa un nuevo paso para ampliar el acceso a la educación universitaria en el norte provincial.

Uno de los principales objetivos es reducir las dificultades que históricamente enfrentaron los jóvenes de la zona que debían trasladarse hasta el Gran San Juan para acceder a determinadas propuestas de formación.

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El aporte del municipio

Desde la Municipalidad de Jáchal destacaron el trabajo articulado con la UNSJ y distintos sectores de la comunidad para avanzar en la recuperación del edificio.

La gestión municipal también manifestó su compromiso de continuar trabajando en los accesos y mejoras del predio para acompañar el funcionamiento de la nueva sede.

Durante el acto, el intendente Matías Espejo resaltó la importancia de contar con una universidad más cerca de los estudiantes y sostuvo que la sede “es fundamental para democratizar la educación y garantizar igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes”.

La inauguración consolida así un nuevo espacio para la formación de jóvenes del norte sanjuanino y apunta a fortalecer las posibilidades de estudio, capacitación y desarrollo profesional sin que los estudiantes tengan que abandonar su lugar de origen.