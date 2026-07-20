La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), comenzará a dictar este mismo año un curso de posgrado en derecho minero, orientado exclusivamente a abogados. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE la abogada especialista, Romina López Galoviche, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, quien explicó que la propuesta busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en los trámites legales que exige la actividad minera en la provincia.

Un curso pensado para una demanda urgente

Según indicó López Galoviche, la iniciativa surgió por el fuerte crecimiento de la minería en San Juan, que generó una necesidad concreta tanto entre los estudiantes de abogacía como entre los abogados ya graduados. "Estamos trabajando en la elaboración de un curso de posgrado en derecho minero que va a estar dedicado pura y exclusivamente a los trámites legales que se requieren para llevar adelante la actividad minera", afirmó la directora.

El proyecto está en etapa de elaboración desde hace poco más de un mes y todavía no está definido si tomará la forma de una diplomatura o de un curso de posgrado propiamente dicho. Lo que sí está resuelto es el público al que apunta: "Va a ser pura y exclusivamente para abogados, porque la rama del derecho minero tiene sus particularidades y es necesario tener un conocimiento muy específico y muy técnico sobre cómo llevar adelante cada uno de los trámites", explicó.

A diferencia de una especialización, una maestría o un doctorado, este curso no requerirá la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el organismo estatal que evalúa y aprueba los programas de posgrado en la Argentina y cuyos trámites suelen extenderse durante varios meses.

"No va a ser carrera por ahora, para justamente no tener la demora de todos los trámites que se requieren para la acreditación de Coneau. Vamos a sacar un curso de posgrado, que es un trámite mucho más rápido", detalló López Galoviche. La idea, agregó, es que este curso funcione como un primer paso: "Está la idea de después ir sumando distintos módulos hasta poder conformar la carrera de una especialización en derecho minero".

La dra Roina Lopez Galoviche (de blanco), prepara junto a su equipo un nuevo posgrado.

La directora adelantó que el objetivo es lanzar el curso "sin ser tan ambiciosa" durante el mes de septiembre de este año, con la posibilidad de que las inscripciones comiencen incluso antes del inicio del dictado. En cuanto a su duración, aclaró que no se tratará de una formación de muchos meses, aunque sí con contenidos específicos sobre normativa minera provincial y nacional, además de otras áreas del derecho vinculadas a la actividad, como el derecho ambiental.

Sobre la modalidad, López Galoviche explicó que se evalúa un formato híbrido, combinando encuentros presenciales con clases virtuales. Esto permitiría sumar profesores de otras provincias y, además, abrir la puerta a estudiantes de otras regiones mineras del país. "Como la universidad tiene todos los recursos para poder hacerlo híbrido, algunos encuentros de manera presencial y algunos de manera virtual, eso le va a permitir a algunos estudiantes que no están dentro de la provincia, pero sí se encuentran en otras provincias mineras, poder participar de la formación", señaló, aunque aclaró que este punto todavía no está definido con certeza.

El derecho minero

En la carrera de Abogacía, el derecho minero ya forma parte del plan de estudios vigente desde 2019, bajo la denominación de Derecho de los Recursos Naturales, materia que se cursa en el quinto año de la carrera. Según indicó la directora, los contenidos se fueron adaptando en los últimos años al ritmo del crecimiento de la actividad minera en San Juan.

Además de la formación teórica, los estudiantes realizan prácticas en el Ministerio de Minería provincial, donde participan de visitas y pasantías para conocer de cerca el funcionamiento de los trámites del sector. También reciben ofertas de pasantías rentadas directamente de empresas mineras, que se canalizan a través de la facultad.

Una carrera en crecimiento

La Facultad de Ciencias Sociales (Facso) cuenta actualmente con un total aproximado de 2.500 estudiantes de Abogacía. Este año ingresaron 327 nuevos alumnos a la carrera, mientras que el promedio de graduados ronda entre 40 y 50 por año, una cifra que, según explicó López Galoviche, varía de acuerdo a distintos factores, entre ellos las obligaciones laborales y familiares que atraviesan buena parte de los estudiantes de la universidad pública.