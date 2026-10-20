La UNSJ presentó cómo recuperarán clases los tres preuniversitarios

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó este martes ante la Justicia Federal los planes extraordinarios de recuperación pedagógica para garantizar la finalización del ciclo lectivo 2026 en sus tres colegios preuniversitarios. La propuesta contempla reorganizar contenidos, reforzar las clases de consulta y modificar los cronogramas de evaluación en la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, tras las interrupciones provocadas por las medidas de fuerza docentes.

La documentación fue presentada ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo, en respuesta a una medida cautelar que ordenó adoptar las acciones académicas y organizativas necesarias para asegurar la continuidad y conclusión del año escolar.

Los tres establecimientos coinciden en una estrategia: priorizar contenidos fundamentales y ampliar las oportunidades de recuperación, aunque con diferentes mecanismos y fechas. Sin embargo, los planes no establecen una reposición equivalente de todas las horas de clases afectadas.

Industrial: prácticas y materias pendientes

La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento presentó un programa centrado en reorganizar las prácticas de taller y laboratorio, integrar contenidos y reforzar el acompañamiento de estudiantes con dificultades académicas.

Según el relevamiento incorporado al documento, 223 alumnos registraban materias adeudadas del primer cuatrimestre: 88 del Ciclo Básico y 135 del Ciclo Técnico Profesional. Las dificultades se concentran en asignaturas como Matemática, Inglés, Física y materias de formación técnica.

Para recuperar aprendizajes, la institución propone unificar prácticas experimentales, concentrar actividades y evitar la superposición de evaluaciones. También dispuso una semana de clases de consulta obligatorias, del 16 al 20 de noviembre, para los estudiantes comprendidos en las instancias previstas.

Además, las exposiciones de trabajos finales de las distintas especialidades fueron programadas entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre. El objetivo es completar los contenidos prioritarios sin afectar las competencias técnicas necesarias para egresar.

Comercio: dos semanas de acompañamiento

La Escuela de Comercio Libertador General San Martín informó que más del 72% de sus docentes había desarrollado los contenidos previstos para esta altura del ciclo lectivo. El 28% restante implementaba estrategias adicionales para completar los aprendizajes pendientes.

El establecimiento reorganizó su calendario para incorporar dos semanas de acompañamiento y fortalecimiento académico, del 9 al 13 y del 16 al 20 de noviembre.

El 6 de noviembre finalizarán las clases para los estudiantes que aprobaron todos los espacios curriculares. En tanto, quienes necesiten recuperar contenidos o rendir materias tendrán nuevas instancias de consulta y evaluación.

Las mesas para estudiantes previos, regulares y libres están previstas para el 25 y 26 de noviembre, mientras que las evaluaciones de diciembre se desarrollarán entre el 1 y el 18 de ese mes.

La institución también contempla actividades virtuales y seguimiento personalizado para alumnos con dificultades, aunque reconoce que la utilización de las plataformas digitales todavía no está generalizada entre todos los docentes.

Central: extienden la recuperación hasta diciembre

El Colegio Central Universitario Mariano Moreno modificó su cronograma académico para ampliar las instancias de integración, recuperación y evaluación.

Según la planificación presentada, entre el 19 y el 24 de octubre se desarrollará un período de estudio integrativo para alumnos de primero a sexto año. Del 26 al 31 de octubre tendrá lugar la recuperación y finalización de cursos.

Posteriormente, del 3 al 26 de noviembre, se realizarán evaluaciones integrativas finales y clases complementarias. Las mesas de diciembre y las clases de consulta están previstas entre el 4 y el 22 de ese mes.

El establecimiento también informó que durante 2026 brindó acompañamiento individual a más de 300 estudiantes, con especial atención a quienes presentaron dificultades en sus trayectorias escolares.

La estrategia contempla reorganizar los programas, integrar contenidos relacionados y mantener las consultas presenciales y virtuales para reforzar los aprendizajes.

La respuesta ante la Justicia

La presentación de los tres planes constituye la respuesta institucional de la UNSJ a la medida cautelar dictada por la Justicia Federal, que exigió garantizar la continuidad y efectiva conclusión del ciclo lectivo 2026.

No obstante, la documentación no incluye un balance general de las horas de clases perdidas ni establece cuántas serán efectivamente recuperadas en cada establecimiento. Tampoco presenta todavía resultados que permitan medir el impacto de las estrategias extraordinarias sobre los aprendizajes.

Por ahora, la Universidad puso a consideración de la Justicia las medidas académicas y organizativas previstas para cerrar el año. La presentación de esos planes no implica, por sí sola, que el juez haya considerado cumplida la medida cautelar.