Eduardo Cabello, secretario general de la Uocra en San Juan y diputado provincial, analizó el impacto de las obras anunciadas por el Gobierno sobre el empleo en la construcción. El dirigente sostuvo que el principal desafío es que los proyectos avancen hacia las licitaciones y el inicio de los trabajos, en un contexto de necesidad laboral para los trabajadores del sector.

“Son anuncios. Todas las obras que se están dando están anunciadas. Habría que ver si ya están las licitaciones”, advirtió durante una entrevista en Café de la Política, que se emite por HUARPE TV. Aunque reconoció que el Gobierno provincial trabaja para avanzar con esos procesos, remarcó que los proyectos deben concretarse para que la reactivación llegue a los obreros.

“Hay que tener un banco de licitaciones listo para mañana empezar a trabajar”, afirmó Cabello, quien pidió que los procedimientos avancen con rapidez. También señaló que la espera genera ansiedad entre quienes llevan tiempo sin conseguir empleo y manifestó su expectativa de que las obras comiencen lo antes posible, especialmente ante la llegada de fin de año y el verano.

El titular de la Uocra explicó que no todas las construcciones producen el mismo impacto sobre la mano de obra. Si bien destacó que cualquier proyecto representa una oportunidad, diferenció las obras viales de los desarrollos habitacionales y edilicios.

“Es muy cierto lo que vos dices que la que más genera son las viviendas, la construcción de algún hospital, algún edificio, eso genera mucho más”, expresó.

Cabello también se refirió a la cantidad de trabajadores que demanda la construcción de viviendas. Según explicó, mientras antes se calculaban dos o dos trabajadores y medio por casa, actualmente la estimación puede rondar uno por vivienda. Por eso, consideró que la cantidad de unidades que se construyan será determinante para medir el impacto laboral de esos proyectos.

“Lo que venga sea bienvenido porque hay una necesidad de trabajo que es importante”, resumió.

En Vicuña, los obreros cobrarán más por trabajar en altura

Cabello también destacó el convenio firmado entre la Uocra y el proyecto minero Vicuña, que ya se encuentra en ejecución y establece condiciones salariales y de convivencia para los trabajadores que se desempeñen en la cordillera.

El dirigente explicó que las tareas en altura implican un esfuerzo diferente al de los trabajos en el llano y que esa condición se refleja en la remuneración. Según detalló, el acuerdo contempla un incremento de “un cuarenta y pico por ciento más sobre el valor de la escala A”, que rige para San Juan.

Para graficar la diferencia, planteó: “Si acá un trabajador gana $100, allá en Vicuña va a ganar $140, y un poco más”.

A ese diferencial pueden sumarse adicionales y metas acordadas con las empresas, lo que puede mejorar el salario final. “Hay algunas adicionales que se van dando, que se van planificando y que se van haciendo”, explicó.

Por último, Cabello recordó que la Uocra firmó anteriormente un convenio similar con la minera Bardi y señaló que la intención es extender este tipo de acuerdos a otras compañías que desarrollen trabajos vinculados con la construcción minera.

También puede adaptarse a una versión más picante para portada, con mayor énfasis en la diferencia entre los anuncios oficiales y la generación efectiva de empleo.

Textuales

Eduardo Cabello / Secretario general de la Uocra