La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan anunció que saldrá a controlar las unidades de la Red Tulum luego de las denuncias de choferes que aseguran que algunas empresas les impiden encender el aire acondicionado y que, en determinados casos, los equipos directamente están desconectados. Antonio Ruiz, secretario de Finanzas y tesorero del gremio, confirmó que los delegados relevarán estas situaciones y realizarán las denuncias correspondientes.

“Consideramos que tanto el pasajero como nuestro compañero no pueden estar trabajando en una unidad con 40º de calor teniendo aire acondicionado, y que no se les permita prenderlo”, sostuvo a DIARIO HUARPE.

El dirigente remarcó que la decisión de utilizar la refrigeración no debería quedar sujeta a una autorización de la empresa. “Los aires deben prenderse cuando el compañero lo crea conveniente, no cuando la empresa decida si se prenden o no”, afirmó.

Ruiz también pidió la participación de los delegados. “No hace falta que le pidan permiso al sindicato para exigir que el trabajador cumpla su función como corresponde”, señaló.

Controles y contacto con las empresas

Sobre la intervención del gremio, Ruiz confirmó que ya comenzaron a trabajar sobre los reclamos. “Lo estamos haciendo y les pedimos a los delegados que nos ayuden, que controlen directamente y nos comuniquen como institución para hacer la denuncia correspondiente”, explicó.

El reclamo tomó fuerza en los últimos días a partir de testimonios difundidos por trabajadores de El Triunfo, una de las empresas que integra la Red Tulum. Los choferes denunciaron que, pese a las altas temperaturas, algunas unidades circulaban sin refrigeración y señalaron que encender los equipos podía generar sanciones.

“Hemos hablado y en varios casos hemos tenido buena voluntad. Creo que han solucionado a la brevedad una serie de circunstancias”, indicó Ruiz sobre los contactos mantenidos con empresas. “Esperemos que sea así en todos”, agregó.

Un reclamo que vuelve cada verano

La discusión sobre el aire acondicionado no es nueva en San Juan. En diciembre de 2024, la falta de refrigeración figuraba entre los principales reclamos de los pasajeros de la Red Tulum. En ese momento, Transporte informó que de unas 550 unidades, alrededor de 360 contaban con aire acondicionado y que se habían labrado actas por equipos que no funcionaban o no eran encendidos.

En mayo de 2026 también se había informado que una parte importante de la flota todavía presentaba inconvenientes con la refrigeración, incluidos colectivos con equipos instalados pero fuera de funcionamiento.

A esto se suma que, en los últimos días, Transporte volvió a intimar a empresas y señaló que seis de las nueve firmas que integran el sistema ya tendrían el 100% de sus flotas equipadas, aunque el objetivo del control es verificar que los equipos efectivamente funcionen.

Equipos desconectados

Para la UTA, el problema actual no se limita a la decisión de encender o no el aire durante los recorridos. Ruiz advirtió que encontraron una situación todavía más grave.

“La gravedad que teníamos en algunos casos es que directamente los aires no estaban conectados”, afirmó. Según explicó, esa situación deja al chofer sin posibilidad de utilizar el sistema de refrigeración, incluso cuando las temperaturas hacen necesario su funcionamiento. “El chofer es el que tiene que decidir si prende o no el aire en las circunstancias climáticas que así lo ameriten”, sostuvo Ruiz.