La Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de colectivos de 24 horas que estaba previsto para este viernes 14 de agosto en el interior del país. De esta manera, el transporte público funcionará con normalidad en San Juan y en el resto de las jurisdicciones alcanzadas por el conflicto.

La confirmación para la provincia llegó por parte del secretario general de UTA San Juan, Héctor Maldonado, quien aseguró que la medida de fuerza quedó sin efecto.

El paro había sido anunciado luego de que fracasaran las negociaciones salariales entre el gremio y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). La UTA reclama una recomposición para los choferes del interior y busca equiparar sus ingresos con los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La conciliación obligatoria frenó el paro

La medida de fuerza debía comenzar a las 00 de este viernes y extenderse durante 24 horas. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y el paro quedó suspendido.

La intervención se produjo luego de que Fatap solicitara formalmente la conciliación ante el conflicto con el sindicato. Las empresas vienen argumentando que la diferencia entre los subsidios destinados al transporte del AMBA y los que reciben las provincias dificulta afrontar la recomposición salarial reclamada por los trabajadores.

Con la medida de fuerza desactivada, los usuarios podrán utilizar este viernes el servicio de colectivos con normalidad, mientras el gremio y las empresas deberán continuar negociando para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.