El Gobierno de San Juan y representantes del sector productivo avanzaron este jueves en una estrategia para reconvertir y fortalecer la producción de uva de mesa, con el objetivo de recuperar competitividad y ampliar la presencia provincial en los mercados internacionales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a funcionarios de la cartera y representantes de cámaras, productores e ingenieros vinculados a la actividad. Durante la reunión se repasaron las gestiones realizadas en los últimos meses y se presentaron avances para incorporar nuevas variedades de uva.

La iniciativa surgió a partir de los contactos establecidos durante el Simposio de Uva de Mesa realizado en Chile, donde representantes sanjuaninos mantuvieron reuniones con asesores especializados y empresas responsables de desarrollar la genética de las variedades que actualmente tienen mayor demanda a nivel mundial.

Nuevas variedades para volver a competir

Uno de los principales objetivos es avanzar en la llegada a San Juan de variedades licenciadas, una modalidad que permitiría a los productores acceder a materiales genéticos utilizados por los principales países exportadores.

En este marco, la provincia acordó con empresas desarrolladoras de genética realizar próximamente visitas a San Juan para avanzar en los mecanismos necesarios para importar las nuevas variedades y establecer las condiciones para su implementación.

Según explicaron desde el Gobierno, esta posibilidad representa un cambio importante para una actividad que necesita actualizar su oferta para responder a los mercados internacionales.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, consideró que las medidas representan una "bisagra en la refundación de la viticultura sanjuanina". Además, destacó que la provincia cuenta con productores con experiencia y conocimiento técnico y recordó que San Juan es el principal exportador argentino de uva de mesa.

El desafío de reconvertir las fincas

La incorporación de estas variedades demandará tiempo y una planificación progresiva, debido a que los productores deberán reconvertir parte de sus cultivos. Para acelerar ese proceso, el Gobierno provincial anticipó que habrá acompañamiento financiero destinado al sector.

El director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo, explicó que las nuevas variedades requieren el pago de un royalty por su utilización. En ese sentido, señaló que en países líderes como Perú y Chile, alrededor del 75% de las variedades exportadas son licenciadas.

El desafío para San Juan será avanzar en esa transformación mediante un trabajo conjunto entre el Estado y los productores. La meta es que la provincia pueda recuperar protagonismo en la comercialización internacional de uva de mesa y adaptarse a las variedades que hoy demanda el mercado global.