Martina, víctima del intento de femicidio ocurrido en Chimbas, habló por primera vez luego de que la Justicia condenara a Matías Olmedo, su expareja y agresor, a 10 años de prisión. Tras conocerse el fallo, la joven manifestó sentirse aliviada por la resolución judicial y reconoció que atravesó el proceso con temor a que el acusado recuperara la libertad.

"Mientras esperaba la decisión tenía mucho miedo de que no le dieran ninguna condena. Él iba por la libertad y por momentos pensé que podía suceder. Ahora me siento más tranquila", expresó a DIARIO HUARPE al referirse a sus sensaciones luego de escuchar el veredicto.

La joven también se mostró conforme con la pena impuesta por el tribunal, pese a que la querella había solicitado una condena más elevada. "Estoy conforme con los 10 años. Mi abogada me explicó que se podía avanzar por una pena mayor y que íbamos a ir por todo, pero personalmente estoy de acuerdo con esta condena", sostuvo.

La respuesta a las palabras de Olmedo

Durante la audiencia, Olmedo utilizó sus últimas palabras para afirmar que siempre quiso cuidar a Martina. La joven rechazó de manera contundente esa declaración y cuestionó la postura asumida por su expareja durante todo el proceso judicial.

"Él nunca me quiso cuidar. Por todo lo que hizo desde el primer momento quedó demostrado que no fue así. Nunca va a admitir la verdad ni reconocer sus errores. Siempre fue una persona violenta y era quien ejercía las agresiones", afirmó.

Un año marcado por el sufrimiento

Martina también describió cómo atravesó los meses posteriores al ataque y el desarrollo del juicio. Según contó, el proceso judicial estuvo acompañado por momentos de angustia que dificultaron su recuperación emocional.

"Fue un año muy difícil. Había momentos en los que intentaba salir adelante y ponerle toda la fuerza posible, pero cada vez que tenía que declarar o realizar algún trámite relacionado con la causa volvía a sentirme mal. Me costaba mucho recuperarme después de cada instancia", relató.

El camino que sigue

Aunque considera que la condena marca el cierre de una etapa judicial, Martina reconoció que la recuperación personal demandará más tiempo y acompañamiento profesional.

"Creo que todavía será difícil terminar de aceptar todo lo que pasó. Voy a seguir con tratamiento psicológico porque es un proceso largo, pero sé que voy a poder salir adelante", concluyó.

La condena fue dictada contra Matías Olmedo por el intento de femicidio ocurrido el 9 de enero de 2025 en Chimbas. Con la sentencia de 10 años de prisión, el expediente quedó resuelto en esta instancia judicial y puso fin a uno de los casos de violencia de género que generó mayor conmoción en la provincia durante el último año.