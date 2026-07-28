Los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo reabrieron el debate sobre el futuro de las retenciones al agro. Aunque no anunció nuevas bajas, el mandatario ratificó que su objetivo es eliminarlas y aseguró que el crecimiento de la minería y el sector energético permitirá compensar esos ingresos fiscales en el futuro.

Consultado por DIARIO HUARPE, el economista sanjuanino Eduardo Coria Lahoz explicó que el planteo oficial se basa en una mayor recaudación derivada del crecimiento económico y no necesariamente en la creación de nuevos impuestos.

"Conforme crezca la economía, el nivel de recaudación va a aumentar y a partir de allí van a poder continuar eliminando impuestos distorsivos. Uno de los cuales son precisamente las retenciones", sostuvo.

Según explicó, el razonamiento económico es que si la actividad aumenta, el Estado puede mantener su nivel de ingresos con una presión tributaria menor. En ese escenario, sectores como la minería, el petróleo y el gas pasarían a tener un peso creciente en la generación de divisas y recursos fiscales.

El aporte de minería y energía

Coria Lahoz recordó que las proyecciones para el sector energético prevén exportaciones cercanas a los USD 30.000 millones anuales hacia 2030.

"Si el sector petrolero exporta otros 30.000 o 35.000 millones de dólares, va a estar empardando las exportaciones agropecuarias", afirmó.

El economista señaló que ese volumen permitiría avanzar en la eliminación gradual de impuestos considerados distorsivos, como las retenciones o el impuesto al cheque.

"Las retenciones se quedan con parte de la riqueza que está generando el sector y por eso el sector no puede invertir".

Según explicó, el problema de las retenciones es que gravan las ventas brutas y no las ganancias reales de una actividad, por lo que afectan incluso a productores que tienen márgenes reducidos.

La volatilidad de los commodities

Consultado sobre los riesgos de depender de actividades vinculadas a commodities como el cobre, el oro, el petróleo o los granos, Coria Lahoz recordó que todos esos mercados presentan fluctuaciones permanentes.

"Los mercados internacionales son naturalmente volátiles. Eso es parte del negocio", afirmó.

Por ese motivo consideró que los gobiernos deben generar fondos de estabilización que permitan ahorrar durante los períodos de precios altos para afrontar las etapas de caída de valores internacionales.

Qué necesita la minería

Respecto al futuro de la actividad minera, el economista sostuvo que el principal desafío no pasa por nuevas reformas, sino por mantener reglas estables para atraer inversiones.

"El elemento clave para el sector minero es la estabilidad impositiva y la estabilidad en las reglas de juego".

Según explicó, proyectos como los de cobre que avanzan en San Juan requieren inversiones multimillonarias y plazos de desarrollo que pueden extenderse entre 15 y 20 años antes de comenzar a exportar.

En ese sentido, consideró que herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acercaron las condiciones argentinas a las que ofrecen países mineros como Canadá, Australia o Sudáfrica, aunque advirtió que la clave para concretar las inversiones es que esas condiciones se mantengan en el tiempo.