La intendenta de Capital, Susana Laciar, vinculó las críticas a su gestión con “berrinches” para ganar exposición pública y defendió la legalidad de las obras que ejecuta el municipio. Durante una entrevista en Café de la Política, por HUARPE TV, respondió a los cuestionamientos que realizó el exintendente Emilio Baistrocchi sobre los procedimientos de contratación y recordó las condiciones en las que recibió la comuna.

El planteo de Laciar se produjo después de que Baistrocchi cuestionara la legalidad de las obras municipales por la forma en que se realizan las contrataciones. Sin mencionarlo directamente en ese tramo de la entrevista, la intendenta recurrió a una frase que, según contó, le repetía su madre cuando era chica: “Dejá de hacer berrinche para llamar la atención”.

A partir de esa comparación, apuntó contra dirigentes que, a su entender, apelan a métodos de la vieja política para conseguir espacio público. “Cuando se usan métodos de la vieja política para llamar la atención, porque perdí el tren y necesito estar en el aire, saco temas que hoy no están en debate”, expresó.

Laciar rechazó que exista una irregularidad en los procedimientos administrativos de Capital y defendió la forma en que se llevan adelante las obras. “La gestión de la Municipalidad de Capital cumple a rajatabla con los procedimientos legales que tiene que cumplir”, aseguró.

Además, sostuvo que los mecanismos administrativos están establecidos por normativa y que deben ser respetados por cualquier administración. “Cumplimos con todos los procedimientos administrativos que obviamente tenemos que cumplir, porque así lo debe ser. No es por propia una gestión, así lo debería hacer cada gestión”, manifestó.

La intendenta relacionó los cuestionamientos con la discusión sobre los resultados de su gestión y contrastó las condiciones actuales del municipio con las que encontró al asumir. Según relató, la comuna tenía recursos limitados para atender sus espacios públicos y contaba con una sola motoguadaña y un camión recolector de residuos.

Al recordar aquel vehículo, contó que los trabajadores lo llamaban “el positivo” porque no le funcionaba la marcha atrás. Cada vez que el conductor se pasaba de un lugar, debía dar la vuelta para retomar el recorrido.

“Esto es lo que recibimos al inicio de la gestión”, remarcó. Frente a ese escenario, atribuyó los avances municipales a la planificación, el compromiso y la administración de los recursos disponibles.

“¿Cómo podés hacer tantas cosas con menos recursos? Porque le ponemos compromiso, pasión, convicción, planificación y, por supuesto, haciendo las cosas bien como las debemos hacer”, sostuvo.

Laciar también cuestionó que se vincule el ritmo de las obras con el calendario electoral. Recordó que tiene un mandato de cuatro años y afirmó que su obligación es trabajar desde el primer día hasta el último para responder a los vecinos.

“Mi forma de hacer política y que llegue a la gestión es no ensuciando la vidriera del vecino, es mostrando lo que podíamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, cómo lo vamos a planificar, cómo lo vamos a ejecutar y cómo le vamos a dar respuesta”, concluyó.

Textuales

Susana Laciar / Intendenta de la Capital