La lactonesa es una salsa cremosa y fácil de preparar que se convirtió en una alternativa a la mayonesa tradicional, ya que reemplaza el huevo por leche y requiere pocos ingredientes. Puede utilizarse para acompañar carnes, papas, sándwiches, ensaladas y distintas comidas.

Para conseguir una preparación con la textura adecuada hay un detalle que resulta fundamental: la leche y el aceite deben estar a la misma temperatura, preferentemente a temperatura ambiente. Este paso permite que la mezcla emulsione correctamente y evita que la salsa pierda consistencia.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar lactonesa casera se necesitan:

100 ml de leche entera.

200 ml de aceite de girasol o una mezcla con aceite de oliva suave.

1 cucharada de jugo de limón.

1 diente de ajo, opcional.

1 cucharadita de mostaza, opcional.

Sal a gusto.

Cómo preparar lactonesa casera

El primer paso consiste en colocar la leche en el vaso de una licuadora o en un recipiente alto y angosto si se utiliza una batidora de mano.

Luego se incorpora el aceite junto con la sal y, si se desea, el ajo y la mostaza.

Con la batidora de mano, hay que introducir el aparato hasta el fondo del recipiente y comenzar a batir sin moverlo durante unos segundos. La preparación empezará a tomar cuerpo progresivamente.

Cuando la mezcla comience a espesarse, se debe mover lentamente la batidora de abajo hacia arriba, hasta conseguir una salsa uniforme y cremosa.

Por último, se agrega el jugo de limón y se continúa batiendo durante unos segundos para integrar todos los ingredientes.

Antes de servir, se recomienda llevar la lactonesa a la heladera.

El secreto para que no se corte

El punto clave de la receta está en la temperatura. La leche y el aceite deben encontrarse a la misma temperatura, idealmente a temperatura ambiente, para favorecer la emulsión.

Con este sencillo cuidado, la preparación puede quedar firme, brillante y estable, lista para acompañar diferentes platos.