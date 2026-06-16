Las familias de las Lagunas de Guanacache están cada vez más cerca de acceder, por primera vez en su historia, al servicio de energía eléctrica. El director de Obras de la Municipalidad de Sarmiento, Ricardo Martínez, confirmó a DIARIO HUARPE que ya fueron instaladas las primeras ocho pilastras necesarias para concretar la conexión domiciliaria y que el objetivo es finalizar los trabajos durante las primeras semanas de julio.

La obra representa un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las comunidades huarpes que habitan los puestos laguneros. Tras años de reclamos y promesas incumplidas, el proyecto ingresó en su tramo final luego de que la empresa distribuidora Naturgy autorizara el inicio de las tareas y definiera los puntos exactos donde deben emplazarse las estructuras.

“Luego de que la empresa Naturgy nos autorizara avanzar con el proyecto y nos diera la ubicación exacta donde se tienen que colocar cada una de las pilastras, el equipo de trabajo de la municipalidad comenzó con la instalación. Ya hay ocho pilastras colocadas”, aseguró Martínez.

El funcionario explicó que el municipio tiene la responsabilidad de colocar un total de 16 pilastras. Una vez completada esa etapa, la empresa prestataria deberá intervenir para instalar los transformadores y habilitar el servicio en cada vivienda.

“Nos explicaron que ese proceso tiene sus tiempos porque cada medidor tiene un transformador, así que estamos acelerando esa gestión para que en los primeros días de julio podamos dejar todas las pilastras en pie”, señaló.

Actualmente, la mitad de las estructuras previstas ya fueron emplazadas. El objetivo es concluir el trabajo municipal en las próximas semanas para que Naturgy avance de inmediato con los pasos técnicos necesarios para energizar la red.

“Una vez que dejemos instaladas las 16 pilastras, inmediatamente hacemos el pedido de solicitud del servicio a Naturgy y ellos avanzan con la compra y colocación de los transformadores”, agregó el director de Obras.

Para mediados de julio

De acuerdo con la planificación oficial, la instalación de los transformadores y las primeras pruebas operativas de la línea eléctrica podrían concretarse durante la segunda quincena de julio. Si los ensayos resultan satisfactorios, las autoridades municipales y provinciales coordinarán agendas para la inauguración formal de la obra.

“Estamos en la etapa final, así que estimamos que a mediados o finales de julio vamos a culminar con las obras que van a permitir que, por primera vez en su historia, las familias de las Lagunas de Guanacache tengan energía eléctrica en sus hogares”, afirmó Martínez.

La concreción de este proyecto implicará una transformación profunda para la vida cotidiana de los pobladores. El acceso a la electricidad permitirá conservar alimentos, mejorar las comunicaciones, incorporar equipamiento doméstico básico y brindar mayores condiciones de seguridad y bienestar a niños, adultos mayores y trabajadores rurales.

Una obra que llega después de años de espera

La llegada de la energía eléctrica a los puestos laguneros es el resultado de un largo proceso. Si bien el tendido principal fue ejecutado durante la gestión provincial anterior, la conexión final hacia las viviendas nunca llegó a concretarse, dejando una infraestructura incompleta frente a las casas de los habitantes.

Durante años, los postes de energía se transformaron en un símbolo de frustración para los pobladores, que observaban pasar la red eléctrica frente a sus hogares sin poder acceder al servicio. Ahora, con un horizonte de ejecución inferior a dos meses, la expectativa volvió a crecer dentro de la comunidad.

El reclamo que puso a las lagunas en la agenda pública

Para dimensionar la importancia del anuncio es necesario remontarse al 22 de agosto de 2019, cuando las comunidades huarpes de Guanacache denunciaron públicamente a través de DIARIO HUARPE la crítica situación socioambiental que atravesaban.

Aquella exposición generó una fuerte movilización social y una campaña solidaria que permitió visibilizar la realidad de las familias laguneras en toda la provincia. Paralelamente, se inició una presentación ante el Juzgado de Paz de Sarmiento que derivó en un proceso institucional destinado a atender las múltiples problemáticas de la zona.

La pandemia ralentizó las actuaciones, pero finalmente el 15 de octubre de 2020 se firmó un acuerdo histórico entre representantes de la comunidad huarpe Aguas Verdes, organismos provinciales, áreas ministeriales y distintas reparticiones estatales.

Ese convenio estableció una hoja de ruta compuesta por siete ejes prioritarios: caminos, electricidad, mitigación ambiental, limpieza del Canal 4, agua potable para consumo humano, agua para animales y acceso a la salud.

La deuda pendiente sigue siendo el agua

A casi seis años de aquel acuerdo, los avances muestran un balance dispar. La mejora de los caminos y la ejecución de la obra eléctrica son los únicos compromisos que registran progresos visibles, aunque todavía sin una finalización formal.

En cambio, los restantes puntos continúan pendientes. El acceso al agua sigue siendo la principal preocupación de los habitantes. Las lagunas permanecen secas, el Canal 4 sigue obstruido y no aporta los caudales esperados, y los animales, principal sustento económico de las familias laguneras, continúan afectados por la falta de recursos hídricos. Incluso, proyectos estratégicos anunciados en distintas oportunidades, como el Acueducto Retamito, nunca llegaron a concretarse.