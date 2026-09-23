En el marco de la conmemoración por el 46° aniversario del Parque Provincial presidente Sarmiento, que se cumple este miércoles 23 de septiembre, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan lanzó un concurso fotográfico vinculado a la tercera edición del Festival de las Aves. La iniciativa invita a la comunidad sanjuanina a observar, valorar y registrar la riqueza natural de esta importante área protegida ubicada en Zonda.

La propuesta convoca a retratar la reserva provincial desde múltiples miradas, permitiendo plasmar sus paisajes representativos, su flora y fauna autóctona, o la relación que visitantes e investigadores entablan con el entorno natural. De este modo, se busca revalorizar el patrimonio ecológico de la provincia de San Juan y promover la conciencia ambiental junto con el compromiso ciudadano orientado a la conservación.

Bases, categorías y temáticas del concurso

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años residentes en San Juan, quienes podrán competir en las categorías amateur o profesional.

Cada participante podrá elegir una sola categoría y tendrá la posibilidad de enviar hasta dos fotografías tomadas dentro del perímetro del parque.

Las imágenes participantes deberán encuadrarse en alguna de las tres temáticas oficiales: paisaje, biodiversidad o interacción humana.

El plazo de recepción de los trabajos se extenderá hasta el 5 de octubre inclusive.

Las fotografías deben enviarse por correo electrónico a la casilla parquepresidentesarmiento@gmail.com, detallando en el asunto «Concurso de Fotografía».

En el cuerpo del mensaje deberán incluirse los siguientes datos obligatorios del participante: nombre y apellido completo, número de DNI, domicilio, teléfono de contacto, la categoría elegida (amateur o profesional) y la temática en la que se inscribe.

Requisitos técnicos y criterios de edición

En relación con los requerimientos técnicos, las fotografías deberán enviarse en formato JPG y no superar los 6 MB de peso.

Es condición indispensable que las obras reflejen escenas reales capturadas en el lugar, quedando estrictamente prohibido incluir marcas de agua o cualquier tipo de contenido generado mediante inteligencia artificial.

Por otra parte, el reglamento contempla que se admitirán ajustes básicos de edición digital, tales como modificaciones en el brillo, contraste, saturación de color, exposición y recorte de la imagen.

Cronograma de resultados, exposición y entrega de premios

Los resultados oficiales de la evaluación se darán a conocer el 10 de octubre a través de las redes sociales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La competencia otorgará premios a los dos primeros puestos de cada una de las categorías.

Además, los cinco mejores trabajos seleccionados de cada categoría serán exhibidos el sábado 17 de octubre durante la realización del Festival de las Aves. En esa misma jornada se concretará la entrega formal de los premios en las instalaciones del Parque Provincial Presidente Sarmiento.

El Festival de las Aves y el valor del Parque Sarmiento

El Festival de las Aves ofrecerá actividades recreativas, educativas y culturales diseñadas para acercar a la ciudadanía al conocimiento y cuidado de las especies de aves. El Parque Provincial Presidente Sarmiento es una Reserva de Usos Múltiples emplazada en el departamento de Zonda, a 20 kilómetros de la ciudad de San Juan.

Esta reserva abarca esteros y zonas anegadas que favorecen el crecimiento de vegetación acuática, hábitat de una amplia diversidad biológica, especialmente de aves. Creado en 1980, el parque busca colaborar al equilibrio ecológico zonal, brindar espacios de recreación y fomentar la conservación de la flora y fauna locales.