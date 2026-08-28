San Juan lanzó Tecnia Lab, un programa que llevará tecnología y equipamiento a cuatro escuelas técnicas de Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum. La iniciativa contempla nueve meses de capacitación para más de 60 docentes y directivos, además de la incorporación de herramientas destinadas a desarrollar proyectos vinculados con las principales actividades productivas de la provincia.

La propuesta fue puesta en marcha por el Ministerio de Educación junto con la Fundación Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen. Durante su implementación, los participantes recibirán formación en robótica, pensamiento computacional, diseño y fabricación digital.

Las instituciones alcanzadas en esta primera etapa son la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, de Rodeo, Iglesia; la Escuela Manuel Savio, de Calingasta; la EPET Nº 9, de Ullum; y la EPET Nº 1, de Jáchal.

“Queremos que nuestras escuelas técnicas estén preparadas para los cambios que ya atraviesan el mundo del trabajo y la producción”, afirmó la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Además, sostuvo que incorporar tecnología en los departamentos permitirá ampliar las oportunidades de los estudiantes.

Tecnología aplicada a minería, energía y agroindustria

Tecnia Lab está dirigido al Ciclo Básico de la Educación Técnico Profesional y plantea incorporar herramientas digitales al trabajo que se realiza habitualmente en los talleres.

Uno de los puntos destacados será un banco compuesto por 22 proyectos tecnológicos relacionados con actividades productivas de San Juan. Entre ellos habrá una lámpara inteligente para cascos mineros, un seguidor solar automático y un brazo robótico destinado a clasificar minerales.

Los proyectos estarán relacionados principalmente con minería, energía solar, agroindustria y vitivinicultura. A través de ellos, los alumnos podrán trabajar con programación, electrónica, robótica, diseño y fabricación digital mientras buscan soluciones a problemas concretos.

Además del equipamiento, los docentes recibirán acompañamiento técnico y pedagógico durante el desarrollo de los trabajos.

Inteligencia artificial en las aulas

Otra de las herramientas que incorporará el programa será Tecnia Bot, un asistente educativo de inteligencia artificial de código abierto. Estará destinado principalmente a acompañar la enseñanza de electrónica y programación con Arduino y ESP32.

La intención es que los conocimientos adquiridos permanezcan dentro de cada institución una vez terminada la primera etapa. Para ello, los docentes capacitados podrán convertirse posteriormente en referentes y transmitir lo aprendido al resto de los equipos educativos.

Tecnia Lab se desarrolla mediante una articulación entre la Fundación Grupo Petersen-Banco San Juan, INET Nación y la Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de San Juan.