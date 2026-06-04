La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el proyecto que autoriza al Gobierno provincial a avanzar en la búsqueda de financiamiento por hasta US$ 600.000.000 destinados a obras de infraestructura. La iniciativa obtuvo 23 votos afirmativos y 12 negativos en una sesión que dejó expuestas las diferencias internas dentro del peronismo y que contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, miembros de su gabinete e intendentes de distintos departamentos.

Tras la aprobación, el mandatario provincial brindó declaraciones en el que defendió la necesidad de acceder a herramientas de financiamiento para impulsar el desarrollo de la provincia, cuestionó a quienes votaron en contra de la iniciativa y planteó una visión de largo plazo sobre el futuro de San Juan.

Las 10 frases de Marcelo Orrego

"No puedo creer que se vote en contra de la obra pública, no puedo creer que se vote en contra de generar empleo."

"Parece que están más animados a ver cómo hacen para volver, que para mejorar la vida de los sanjuaninos."

"San Juan tenía que estar preparada inexorablemente. Cuando las oportunidades aparecieron, estuvo en el primer lugar de la fila."

"No puede ser un Estado pesado, tiene que ser un Estado eficaz, que avance, que sea expedito y que resuelva."

"Todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero también tenemos que diseñar el futuro de San Juan."

"Yo al gobernador que venga, cualquiera sea, le voy a ayudar. Tengo que ayudar para que a San Juan le vaya bien."

"Estoy lejos de estar parado en una cuestión de ideología o de partido político. Trabajo todos los días para los sanjuaninos."

"Si no trabajamos en el desarrollo y en la obra pública, no vamos a ningún lado."

"El verdadero debate es cómo hacemos para que crezca el 15% de recursos propios que tiene San Juan."

"El mundo demanda mucho de lo que nuestra provincia puede resolver."

Las obras que contempla el programa

Además de la discusión política que generó la aprobación del financiamiento, el Gobierno provincial ya definió una serie de obras prioritarias que buscará ejecutar con los recursos contemplados en el programa de hasta 600 millones de dólares.

Entre los proyectos incluidos figuran nuevas viviendas, infraestructura vial, obras hidráulicas, ampliación de redes de agua potable y saneamiento, mejoras energéticas y trabajos vinculados a la seguridad y la salud pública.

Durante sus declaraciones, el gobernador Marcelo Orrego detalló que una de las principales prioridades será el fortalecimiento de la política habitacional. En ese sentido, mencionó la construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una operatoria de 1.000 créditos para familias sanjuaninas y la ejecución de más de 30 barrios distribuidos en distintos departamentos.

En materia vial, el plan contempla obras estratégicas como la mejora de la Ruta Nacional 150 en el tramo que une Jáchal e Iglesia, intervenciones sobre rutas provinciales y la construcción del derivador de tránsito en la intersección de Ruta Nacional 40 y Avenida Circunvalación, considerado uno de los puntos neurálgicos para la circulación vehicular en el Gran San Juan.

El programa también apunta a fortalecer la infraestructura hídrica de la provincia mediante la impermeabilización de canales de riego, la renovación de compuertas y la ampliación de redes de agua potable y cloacas. Según explicó el mandatario, estas inversiones buscan mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico en una provincia que enfrenta desafíos cada vez mayores vinculados a la disponibilidad y administración del agua.

La iniciativa incluye además obras energéticas y de servicios que, según el Gobierno, permitirán acompañar el crecimiento poblacional, potenciar el desarrollo productivo y generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones en los próximos años.