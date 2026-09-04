Las acciones de las empresas vinculadas a las Islas Malvinas sufrieron un duro golpe. Los mercados internacionales reaccionaron negativamente tras los anuncios oficiales. Las caídas registradas en la Bolsa de Londres alcanzaron hasta un 10%.

El desplome financiero afectó principalmente a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías lideran el megaproyecto de extracción offshore denominado Sea Lion. La firma Borders & Southern también cerró su jornada con números en rojo.

Estas fuertes bajas responden directamente al contundente mensaje del presidente Javier Milei. El mandatario advirtió sobre los graves peligros estratégicos de estas operaciones. Prometió inhabilitar comercialmente a todas las firmas involucradas en el territorio insular.

La respuesta de las firmas extranjeras

Las petroleras cuestionadas salieron rápidamente a minimizar el impacto político. Buscaron frenar el nerviosismo generado entre los inversores bursátiles. Aseguraron que sus operaciones cuentan con un respaldo jurídico absoluto.

Según reportó la agencia internacional EFE, Rockhopper y Navitas defendieron sus actuales adjudicaciones. Remarcaron que las licencias de explotación fueron legalmente otorgadas. Se ampararon de forma exclusiva en las autorizaciones emitidas por el gobierno local de las islas.

El Estado argentino ya cuenta con firmes antecedentes de sanciones formales. El país castigó comercialmente a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. Sin embargo, las empresas afirman que avanzarán de todas formas con sus planes extractivos.

Los números del megaproyecto Sea Lion

Sea Lion es un enorme yacimiento de crudo en el Atlántico Sur. Se ubica a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago malvinense. Su desarrollo representa el primer gran paso industrial en la zona en disputa.

Los estudios de viabilidad técnica y económica ya están completamente terminados. Las compañías confirmaron su plan de inversión final en diciembre de 2025. El proyecto total proyecta una vida útil de extracción ininterrumpida de 30 años.

El yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La fase inicial demandará una inyección económica de 1800 millones de dólares. El objetivo empresarial es lograr el primer bombeo comercial para marzo de 2028.

El paquete de medidas del Gobierno

El Gobierno nacional diseñó una estrategia integral contra estas cuantiosas inversiones. Milei confirmó el envío de una estricta ley al Congreso Nacional. El objetivo es endurecer al máximo los castigos económicos.

El Presidente busca ahogar financieramente a los proveedores de estas grandes firmas. Anunció la prohibición total de operar legalmente en el continente. La advertencia alcanza a cualquier contratista vinculado directa o indirectamente con Malvinas.

A la par, el Estado reforzará su presencia operativa en el extremo sur. El Ministerio de Defensa construirá una base naval integrada en Tierra del Fuego. Esta obra clave buscará consolidar la influencia geopolítica argentina en toda la región.