El comercio electrónico volvió a crecer en Argentina durante el primer semestre de 2026, impulsado por una mayor cantidad de operaciones y productos vendidos. Sin embargo, detrás de esa expansión aparece una señal de alerta: la facturación aumentó por debajo de la inflación y retrocedió en términos reales.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entre enero y junio se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que durante el mismo período de 2025. Además, se comercializaron 248 millones de productos, lo que significó un incremento interanual del 22%.

En cuanto a la facturación, las ventas alcanzaron los $19,53 billones durante el primer semestre, un 28% más en términos nominales. Sin embargo, el avance quedó por debajo de la inflación interanual del 33,5% registrada en junio, por lo que el resultado representa una caída en términos reales.

El ticket promedio por cada orden de compra se ubicó en $107.597, apenas un 5% por encima del año pasado. Para las empresas relevadas, el canal digital ya representa el 28% de sus ventas totales, mientras seis de cada diez compañías consideran que las operaciones online crecen al mismo ritmo o por encima de las ventas físicas.

Qué compraron más los argentinos

Al analizar la cantidad de unidades comercializadas, Alimentos y bebidas ocupó el primer puesto entre las categorías más vendidas. Detrás se ubicaron Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal. En términos de facturación, entre los rubros de mayor peso aparecieron Alimentos y bebidas, Electro —Línea Blanca— y Herramientas y construcción.

Los datos de consumo masivo también reflejaron el avance del canal digital. Según Scentia, las ventas por e-commerce crecieron un 41% interanual en junio y acumularon una suba del 34,8% durante los primeros seis meses de 2026. Alimentación fue uno de los sectores que más avanzó en el semestre, con un incremento del 48,8%.

Cada vez más argentinos compran en el exterior

Otro de los fenómenos destacados fue el crecimiento de las compras internacionales. El 18% de los consumidores consultados aseguró que realizó durante 2026 su primera compra online en el exterior. De todas maneras, para la mayoría todavía se trata de una práctica ocasional: el 64% compra de manera esporádica y solo el 10% lo hace frecuentemente.

Los contenidos digitales y la indumentaria lideraron las categorías elegidas para comprar fuera del país. El precio continúa siendo el principal incentivo, seguido por las promociones, la variedad de marcas y la posibilidad de acceder a productos que no se consiguen en el mercado argentino.

En este escenario, las plataformas internacionales también ganaron terreno. Temu y Shein registraron importantes avances entre los consumidores argentinos, mientras Mercado Libre se mantuvo como líder del mercado.