El Gobierno de San Juan proyecta que durante los primeros meses de 2027 queden habilitados el nuevo Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia y el edificio de Consultorios Externos del Hospital Doctor Guillermo Rawson, dos de las obras sanitarias más importantes que ejecuta la provincia para ampliar la capacidad de atención y modernizar el sistema público de salud.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que "el Instituto Odontológico estará finalizado a fin de año ya que tiene un avance importante, pero resta el trabajo fino que demora un poco más". Además, adelantó que "los consultorios externos del Hospital Rawson, seguramente se terminara, con la obra en marzo del año que viene".

Con ese cronograma, el Instituto Odontológico quedará listo hacia fines de 2026, mientras que los nuevos consultorios externos del Rawson concluirán durante marzo de 2027. De esta manera, la provincia espera contar con ambos edificios incorporados al sistema de salud durante el inicio del próximo año.

El nuevo Instituto Odontológico, financiado con fondos provinciales, tendrá casi 3.400 metros cuadrados distribuidos en subsuelo, planta baja y dos pisos. Contará con consultorios, laboratorio, salas de esterilización, diagnóstico por imágenes mediante rayos X y tomografía, además de áreas administrativas, espacios para el personal y un salón de usos múltiples.

La incorporación de equipamiento de alta tecnología permitirá centralizar prestaciones que hoy se realizan en distintos sectores y ampliar la oferta de tratamientos odontológicos, desde consultas básicas hasta prácticas de mayor complejidad.

En tanto, el nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson abarcará 6.445 metros cuadrados y estará conformado por tres módulos: adultos, pediatría y una confitería. El complejo dispondrá de 76 consultorios externos, salas de simulación para capacitación médica, un salón de usos múltiples, depósitos y conexión directa con el hospital.

Además de incrementar la capacidad de atención ambulatoria del principal centro de salud de la provincia, el nuevo edificio permitirá reorganizar la circulación de pacientes y profesionales, incorporando ingresos independientes por calles Santa Fe y Estados Unidos.

Con la finalización de ambas obras, San Juan sumará dos nuevos establecimientos estratégicos para el sistema sanitario provincial, con infraestructura moderna, mayor capacidad de atención y tecnología destinada a mejorar la calidad de las prestaciones para miles de pacientes.