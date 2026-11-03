Las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en San Juan quedaron atravesadas por acusaciones cruzadas durante la jornada de votación. La lista 26 de Julio denunció presuntas irregularidades, anunció que se retiraba de los comicios y que solicitará su nulidad. Por otro lado, desde el sector que respalda la candidatura de Patricia Quiroga rechazaron los cuestionamientos y aseguraron que no existían denuncias formales que pusieran en duda el proceso.

La candidata a secretaria general por la lista 26 de Julio, Carla Costábile, y el apoderado de la agrupación, Guillermo Ruiz Giordano, brindaron una conferencia de prensa en Asijemin para explicar los motivos de su decisión.

"Consideramos que no se garantizó la imparcialidad de la Junta Electoral. La hermana de quien encabeza la otra lista es la presidenta de ese organismo y, a partir de ahí, se fueron permitiendo distintas irregularidades", sostuvo Costábile a DIARIO HUARPE.

La dirigente mencionó dificultades para fiscalizar las mesas, modificaciones de los padrones y la exclusión de afiliados que, según indicó, habían participado en elecciones anteriores. También cuestionó que los listados definitivos fueran enviados recién el día anterior a la votación.

Las denuncias por irregularidades en las mesas

Por su parte, Ruiz Giordano aseguró que durante la jornada se impidió la participación de fiscales de su espacio en distintos establecimientos. "En algunas mesas nuestros fiscales pudieron firmar los primeros sobres, pero después fueron obligados a retirarse. También constatamos urnas sin las correspondientes fajas de seguridad y cambios de padrones a mitad de la mañana", manifestó.

El apoderado agregó que algunos afiliados tuvieron inconvenientes para encontrar sus lugares de votación y que otros directamente no aparecían en los registros. Incluso afirmó que se impidió el ingreso de trabajadores a la sede de la CTA, donde funcionaba una de las urnas.

En la misma línea, Patricia Quiroga, referente de la lista 10, describió situaciones similares y sostuvo que las dificultades se registraron en distintos puntos de la provincia. "Se vienen sucediendo irregularidades desde el inicio del proceso electoral. El día de la votación se les negó a nuestros fiscales la posibilidad de participar y controlar los comicios", expresó.

Quiroga también cuestionó los cambios en los lugares de votación y la ausencia de afiliados en los padrones. Según indicó, incluso ella y otros integrantes de la organización tuvieron inconvenientes para figurar en los registros correspondientes.

El abogado de UDAP rechazó los cuestionamientos

Desde el otro sector, Daniel Persichella, abogado de UDAP, brindó una versión diferente sobre el desarrollo de las elecciones. Aseguró que, de acuerdo con la información que manejaba, la Junta Electoral Nacional no había recibido denuncias ni planteos formales.

"La Junta Electoral Nacional, que es la autoridad en todo el país, informó que no existen observaciones, objeciones ni denuncias formales. Hasta el momento, todo lo que se está diciendo responde a comentarios verbales, pero no hay ningún planteo jurídico presentado", afirmó.

El abogado también destacó la presencia de dos veedores enviados desde Buenos Aires para supervisar el proceso en San Juan. Explicó que la provincia era la única jurisdicción donde competían dos listas, mientras que en el resto del país se presentaba una sola.

"Los que tienen decidido votar deben acercarse a hacerlo. Las mesas están funcionando y no conocemos ninguna resolución judicial que haya dispuesto la suspensión de las elecciones", señaló.

Además, explicó que, si se presenta una denuncia por escrito y firmada, la Junta Electoral Nacional deberá analizarla y tomar una decisión. En caso de que corresponda, posteriormente podría intervenir la Justicia.

Persichella también se refirió a las candidaturas nacionales y provinciales. Indicó que Hugo Yasky encabezaba la propuesta nacional, mientras que Patricia Quiroga era la candidata a secretaria general en San Juan, en reemplazo de la conducción de Eduardo Calderón.

La disputa por la continuidad de la elección

Desde la lista 26 de Julio adelantaron que presentarán un pedido de nulidad ante la Junta Electoral Nacional y que recurrirán a la Justicia si no obtienen una respuesta favorable.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta elección se anule", afirmó Costábile, quien agregó que las organizaciones que integran el espacio deberán definir cómo continuar en caso de que el reclamo sea rechazado.

Los comicios tenían dos listas en competencia, identificadas como Junta 10 y Junta 11. La votación estaba prevista hasta las 18, con un primer recuento en cada establecimiento y una posterior intervención de la Junta Electoral. La controversia quedó así planteada entre las denuncias de una de las agrupaciones y la postura del sector que defendió la validez del proceso.