La inteligencia artificial comienza a ganar terreno dentro del mercado laboral argentino. Sin embargo, esta herramienta tecnológica todavía se encuentra lejos de convertirse en un requisito masivo para conseguir empleo.

En la actualidad, el 2,6% de las ofertas laborales publicadas en portales tradicionales exige al menos una habilidad relacionada con esta tecnología. Esta cifra representa un avance significativo si se la compara con el 0,6% registrado en el período comprendido entre 2017 y 2022.

A pesar de este marcado crecimiento interanual, la proporción general continúa siendo muy reducida. En el escenario actual, más del 97% de los avisos de trabajo no menciona explícitamente competencias de uso de estas nuevas herramientas.

Los datos surgen de un reciente trabajo elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe junto a investigadores nacionales. El estudio analizó más de 1,2 millones de ofertas de empleo online de toda la región. Para el caso argentino, se relevaron un total de 64.088 publicaciones provenientes de reconocidos portales digitales.

La aceleración local es particularmente marcada en comparación con los países vecinos. Mientras que en Argentina la presencia de estas habilidades saltó al 2,6%, en Brasil subió al 0,8%, en México al 0,5% y en Colombia disminuyó.

Perfiles integrales y competencias tradicionales

El avance de esta tecnología no significa que las empresas estén dejando de buscar las competencias convencionales. Las habilidades técnicas clásicas siguen siendo las más solicitadas y aparecen en el 91,2% de los avisos argentinos. Por su parte, las habilidades blandas están presentes en el 76,9% de las ofertas.

El informe destaca que los empleadores demandan perfiles cada vez más completos y multidimensionales. En Argentina, el 66,1% de las publicaciones combina habilidades técnicas tradicionales y aptitudes socioemocionales. Esto demuestra que el mercado laboral parece estar acumulando requisitos en lugar de sustituirlos.

En promedio, los avisos locales actuales identifican 6,9 habilidades por cada publicación. Esta cifra supera a las 5,6 competencias exigidas durante el período analizado de años anteriores.

Qué conocimientos específicos buscan las empresas

La demanda laboral no está concentrada exclusivamente en profesionales dedicados al desarrollo de sistemas informáticos. En los puestos administrativos aparecen competencias vinculadas con el aprendizaje automático y los modelos generativos. En los trabajos técnicos e industriales, la búsqueda se enfoca principalmente en sistemas de automatización.

Las habilidades más requeridas tienden a ser generales antes que altamente especializadas. Entre las competencias que aparecen con mayor frecuencia figuran el uso de ChatGPT, los chatbots y el procesamiento de lenguaje natural.

El estudio revela que estas capacidades tecnológicas prácticamente nunca aparecen solicitadas de forma aislada. La expansión de estas herramientas ocurre de manera paradójica junto a un fuerte aumento de la demanda de habilidades interpersonales y de organización en todos los rubros.