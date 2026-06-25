La carne vacuna argentina registró en mayo un desempeño sin precedentes en el mercado estadounidense. Durante ese mes se exportaron cerca de 11.000 toneladas, un volumen equivalente a todo lo que el país había enviado a Estados Unidos durante los primeros ocho meses de 2025. El salto permitió alcanzar ventas por US$86 millones y consolidó a la carne bovina como uno de los principales motores del comercio bilateral entre ambos países.

Los números reflejan un crecimiento interanual del 369% en valor respecto de mayo del año pasado. El desempeño ubicó a la carne entre los productos más dinámicos de la oferta exportadora argentina hacia Estados Unidos, junto con el petróleo crudo y los metales preciosos. Gracias a este impulso, la balanza comercial bilateral cerró mayo con un saldo favorable para la Argentina de US$373 millones.

Según datos de PromArgentina, las exportaciones totales argentinas hacia Estados Unidos alcanzaron los US$878 millones durante mayo, lo que representó un incremento del 76% en comparación con igual mes de 2025. En ese contexto, el comercio total entre ambas naciones llegó a US$1.383 millones.

El crecimiento estuvo asociado a una estrategia comercial específica desarrollada en el mercado norteamericano. Entre fines de abril y comienzos de mayo se realizó la denominada Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial que reunió a frigoríficos exportadores con compradores estratégicos en distintas ciudades estadounidenses. La iniciativa generó más de 200 contactos de negocios y abrió nuevas oportunidades para la producción nacional.

Los resultados también se observan en el acumulado anual. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos sumaron US$3.981 millones, un récord para ese período y un incremento del 46,6% respecto del año anterior. En el caso específico de la carne vacuna, las ventas externas alcanzaron los US$360 millones en los primeros cinco meses del año, con una mejora interanual del 201%, el mejor registro histórico para un período enero-mayo.

Además, el crecimiento se vio favorecido por la ampliación de la cuota de exportación de carne bovina hacia Estados Unidos, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas para 2026. Esta expansión permitió que los frigoríficos argentinos incrementaran significativamente los embarques y consolidaran la presencia del producto nacional en uno de los mercados más importantes y competitivos del mundo.