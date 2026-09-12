Las exportaciones argentinas aumentaron 47,8% entre 2023 y el primer semestre de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por PwC. El dato refleja un crecimiento que va más allá del rebote producido después de la sequía y muestra una mayor participación de distintos sectores en las ventas al exterior.

El principal motor del incremento fue el volumen exportado. Las cantidades enviadas al exterior aumentaron 48% durante el período analizado, mientras que los precios prácticamente no tuvieron incidencia, con una caída de apenas 0,1%.

El informe también señala que la participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes pasó del 0,29% en 2023 al 0,34% en 2024 y al 0,37% en 2025, aunque todavía se encuentra por debajo del máximo de 0,47% registrado en 2011.

Minería, litio y petróleo, entre los grandes motores

Uno de los principales cambios se produjo en la composición de las exportaciones. Mientras en 2024 el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los complejos oleaginoso y cerealero, durante 2025 y el primer semestre de 2026 ganaron protagonismo el petróleo, la petroquímica, la minería, el litio, la carne y los lácteos.

Entre los complejos que más crecieron se destacaron:

Minero metalífero y litio: +227,9% en valor.

Petrolero y petroquímico: +104,5%.

Cerealero: +58,5%.

Bovino y lácteo: +44%.

Farmacéutico: +44,5%.

Oleaginoso: +29,1%.

Automotriz: -2,1%.

En el sector energético, el crecimiento también fue significativo: las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 101,7% en valor, acompañadas por una suba del 102,8% en las cantidades.

El fuerte avance del litio

Dentro de la minería, el litio tuvo uno de los saltos más importantes. El carbonato de litio aumentó 2062% en valor entre los períodos comparados, mientras que las cantidades exportadas crecieron 3198%, en un contexto de menores precios implícitos.

También crecieron las ventas de oro para uso no monetario, que aumentaron 180% en valor, y las de minerales de plata y sus concentrados, con una suba del 393%.

El informe de PwC remarcó que el avance de la minería y la energía está vinculado con inversiones de largo plazo, entre ellas las realizadas en Vaca Muerta y distintos proyectos mineros que comenzaron a desarrollarse antes del período analizado.