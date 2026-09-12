Economía > Argentina
Las exportaciones del país crecieron 47,8% entre 2023 y 2026 principalmente por la minería y energía
POR REDACCIÓN
Las exportaciones argentinas aumentaron 47,8% entre 2023 y el primer semestre de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por PwC. El dato refleja un crecimiento que va más allá del rebote producido después de la sequía y muestra una mayor participación de distintos sectores en las ventas al exterior.
El principal motor del incremento fue el volumen exportado. Las cantidades enviadas al exterior aumentaron 48% durante el período analizado, mientras que los precios prácticamente no tuvieron incidencia, con una caída de apenas 0,1%.
El informe también señala que la participación argentina en las exportaciones mundiales de bienes pasó del 0,29% en 2023 al 0,34% en 2024 y al 0,37% en 2025, aunque todavía se encuentra por debajo del máximo de 0,47% registrado en 2011.
Minería, litio y petróleo, entre los grandes motores
Uno de los principales cambios se produjo en la composición de las exportaciones. Mientras en 2024 el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los complejos oleaginoso y cerealero, durante 2025 y el primer semestre de 2026 ganaron protagonismo el petróleo, la petroquímica, la minería, el litio, la carne y los lácteos.
Entre los complejos que más crecieron se destacaron:
Minero metalífero y litio: +227,9% en valor.
Petrolero y petroquímico: +104,5%.
Cerealero: +58,5%.
Bovino y lácteo: +44%.
Farmacéutico: +44,5%.
Oleaginoso: +29,1%.
Automotriz: -2,1%.
En el sector energético, el crecimiento también fue significativo: las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 101,7% en valor, acompañadas por una suba del 102,8% en las cantidades.
El fuerte avance del litio
Dentro de la minería, el litio tuvo uno de los saltos más importantes. El carbonato de litio aumentó 2062% en valor entre los períodos comparados, mientras que las cantidades exportadas crecieron 3198%, en un contexto de menores precios implícitos.
También crecieron las ventas de oro para uso no monetario, que aumentaron 180% en valor, y las de minerales de plata y sus concentrados, con una suba del 393%.
El informe de PwC remarcó que el avance de la minería y la energía está vinculado con inversiones de largo plazo, entre ellas las realizadas en Vaca Muerta y distintos proyectos mineros que comenzaron a desarrollarse antes del período analizado.