Las infracciones detectadas por el sistema de fotomultas en Rawson bajaron de casi 500 a unas 150 por mes, según informó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chirino, en diálogo con DIARIO HUARPE. El funcionario atribuyó la reducción a la modernización tecnológica del sistema y a un mayor cuidado de los conductores al circular.

Chirino explicó que el control electrónico funciona en el departamento desde 2018, pero que la gestión actual trabajó en su actualización mediante tecnología y un nuevo software para mejorar la identificación de quienes cometen infracciones.

“Lo que hemos podido lograr satisfactoriamente es demostrar que no es un sistema recaudatorio, porque en definitiva lo que ha sucedido es que ha caído el nivel y la cantidad de infracciones”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, durante una primera etapa se contemplaban entre 400 y casi 500 infracciones mensuales. Actualmente, la cifra ronda las 150, aunque aclaró que no todas las actas terminan siendo pagadas.

En Pocito los cruces en rojo bajaron un 40%

La tendencia a la baja también se registró en Pocito, donde las cámaras viales comenzaron a funcionar el 1 de octubre. Según informó el juez de Faltas del departamento, Sergio Martín Scamilla, los cruces con semáforo en rojo pasaron de más de 50 por día a unos 31, lo que representa una disminución cercana al 40%.

El sistema funciona en diez puntos del departamento y, durante la etapa de prueba, había registrado un promedio de 48 cruces diarios en esos sectores. Scamilla consideró que los primeros resultados son alentadores, aunque advirtió que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas.

El magistrado estimó que un balance más sólido podría realizarse después de unos 45 días y que sería necesario esperar seis meses para evaluar la evolución a más largo plazo. Además, aclaró que las imágenes son revisadas antes de confirmar una infracción y avanzar con una sanción.

El objetivo es mejorar la seguridad vial

Chirino señaló que la finalidad del sistema en Rawson es ordenar el tránsito, mejorar la convivencia vial y reducir los riesgos de siniestros. En ese sentido, consideró que el conocimiento de los controles lleva a los automovilistas a modificar sus conductas.

“La gente sabe que el sistema funciona, entonces se cuida”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la importancia de frenar cuando el semáforo está por pasar de amarillo a rojo.

El funcionario también remarcó que la modernización del sistema electrónico forma parte de una política más amplia de actualización de los mecanismos municipales de control del espacio público.

Cómo realizar un descargo por una fotomulta

El secretario de Gobierno recordó que quienes reciben una infracción pueden presentar su descargo ante el Juzgado de Faltas de Rawson, ubicado en la zona de las calles Bolívar, Sarmiento y Godoy.

También diferenció entre quienes cometen una infracción y quienes reinciden, y mencionó casos de conductores que acumulan varias multas.

Por su parte, en Pocito, las sanciones por cruzar en rojo parten de los $250.000, con la posibilidad de acceder al pago voluntario de $125.000, según lo informado por el juez de Faltas.

Finalmente, Chirino señaló que el municipio busca extender el uso de herramientas tecnológicas a otras áreas del orden público. “Lo que nosotros buscamos es demostrar que hay un Estado lo suficientemente moderno y eficiente para atender muchos aspectos del orden público”, concluyó.