La administración británica de las Islas Malvinas anunció este lunes la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La medida, que cuenta con el respaldo del Reino Unido, se conoció en medio de las acciones impulsadas por Argentina contra compañías que operan en el archipiélago, cuya soberanía reclama el país.

Los permisos podrán ampliarse otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo previstos. La decisión busca dar continuidad a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas.

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores”, señaló Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales. La funcionaria sostuvo además que la intención es continuar con el desarrollo de esos recursos.

Petroleras bajo la mira de Argentina

Entre las empresas que operan en la zona aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, socias del proyecto Sea Lion. También cuentan con permisos exploratorios Borders & Southern, Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI.

El Gobierno argentino inició durante septiembre procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. La Casa Rosada sostiene que esas operaciones violan la Ley 26.659 al realizarse sin autorización nacional.

Además, presentó denuncias penales contra Navitas, JHI y otras firmas relacionadas con la exploración en la Cuenca Malvinas Norte.

Sea Lion, en el centro de la disputa

Sea Lion está ubicado en la cuenca norte y es uno de los proyectos más avanzados. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35%, con planes para comenzar la extracción de petróleo en 2028.

La semana pasada, la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a ambas compañías abstenerse de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha la explotación. La resolución surgió de una presentación de organizaciones ambientalistas y excombatientes.

Una decisión que mantiene abierto el conflicto

La administración isleña también autorizó este lunes a una subsidiaria de Navitas a adquirir el 65% del bloque PL001, vecino a Sea Lion, con el objetivo declarado de acelerar su evaluación y desarrollo.

Argentina considera ilegales las licencias concedidas sin su autorización, mientras el Reino Unido rechaza esa posición y respalda la administración de los recursos por parte de los isleños. Con las nuevas prórrogas, la explotación petrolera vuelve a quedar en el centro de una disputa diplomática, judicial y económica que continúa abierta.