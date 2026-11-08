El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso en la Argentina durante un encuentro en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios, representantes diplomáticos y dirigentes de distintos espacios políticos.

En su mensaje, el Pontífice recordó a su antecesor, Francisco, y dejó una serie de definiciones sobre la realidad argentina. Habló de la importancia del trabajo, el lugar de la economía, las oportunidades para los jóvenes, el cuidado de la vida y la responsabilidad de construir una patria que pueda ser recibida por las próximas generaciones.

Estas fueron algunas de las frases más destacadas de su discurso.

“Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular”.

“Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.

“Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

“Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, aun cuando existan diferencias de pensamiento”.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos”.

“Reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

“Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”.

“El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria”.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

“Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

“La nación necesita contar desde ahora con su inteligencia, su creatividad y su participación”.

“Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.

“Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.

“El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

“El crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”.

“La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

“Los legítimos intereses de cada nación han de defenderse mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos”.

“Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”.

“La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.

“Que quienes vengan después reciban una patria unida, a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra”.

En el cierre de su discurso, León XIV también evocó a la Virgen de Luján y recuperó una frase que Francisco había dedicado al pueblo argentino: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

Finalmente, el Pontífice pidió que María siga cuidando de los argentinos y concluyó: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes. Muchas gracias”.