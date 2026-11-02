El Gobierno de San Juan prevé comenzar durante la segunda quincena de noviembre la repavimentación de la Ruta Nacional 150, en Iglesia. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, precisó que la primera etapa abarcará 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, aseguró que ese tramo ya fue llamado a licitación y adelantó que preparan otra convocatoria para continuar los trabajos sobre la misma ruta.

La información amplía el anuncio realizado este lunes 2 de noviembre por el gobernador Marcelo Orrego. Mientras el mandatario había hablado de un inicio en las próximas semanas, Perea estimó un plazo de dos a tres semanas, por lo que los trabajos podrían ponerse en marcha entre mediados y fines de noviembre.

"Hoy la noticia es el anuncio de estos primeros 22 kilómetros. Estimamos que en aproximadamente dos o tres semanas estaríamos dando inicio a la obra", señaló el funcionario.

Qué incluye la primera etapa

La intervención contemplará la recuperación del pavimento, mejoras en las banquinas y tareas de seguridad vial. "Este primer tramo de la Ruta 150 comprende 22 kilómetros, desde Las Flores hasta Colola. Es una primera etapa en la que vamos a realizar la repavimentación, mejorar las banquinas y trabajar en todo lo relacionado con la seguridad vial, tanto en la señalización vertical como en la demarcación horizontal de la ruta", explicó Perea.

El ministro sostuvo que el llamado a licitación para esos 22 kilómetros ya se realizó. Sin embargo, no informó el presupuesto, la empresa adjudicataria ni la fecha exacta de comienzo. Respecto de los recursos, mencionó que se utilizará una partida disponible en Vialidad Provincial. El anuncio gubernamental había hecho referencia a fondos internacionales, sin detallar su aplicación a cada componente de la obra.

"Para estos primeros 22 kilómetros ya se realizó el llamado a licitación. Contamos con una partida de Vialidad Provincial que vamos a utilizar para ejecutar esta primera etapa", indicó.

La continuidad de la Ruta 150

Perea también confirmó que los equipos técnicos trabajan en los proyectos de una segunda etapa y que está previsto anunciar otra licitación. No detalló la extensión de ese tramo, el sector que comprenderá ni la fecha de la futura convocatoria.

"El proyecto que nos ha encomendado el gobernador es intervenir la Ruta 150 en su totalidad. Sin embargo, en esta primera etapa vamos a avanzar hasta Colola, con estos primeros 22 kilómetros", afirmó.

De acuerdo con el ministro, los especialistas de Vialidad también analizan las particularidades técnicas del corredor, incluidos sectores que requieren intervenciones específicas. Por ahora, el único tramo para el que se comunicó una previsión de inicio es el comprendido entre Las Flores y Colola.

Un anuncio en medio del reclamo vecinal

La decisión provincial coincide con los reclamos de vecinos de Iglesia por el deterioro de las rutas nacionales 149 y 150. Los autoconvocados reunieron más de 600 firmas y tenían prevista una reunión con Vialidad Provincial este lunes para solicitar soluciones, especialmente en el corredor que conecta Las Flores, Rodeo y otras localidades del departamento.

La Ruta 150 es utilizada a diario por residentes, transporte de cargas y vehículos vinculados a la actividad minera y turística. Además de la repavimentación, el Gobierno anunció seis derivadores de tránsito para ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial, tres de los cuales ya estaban en ejecución.

Las intervenciones se enmarcan en el convenio por el cual la Provincia quedó habilitada para realizar obras y tareas de mantenimiento en determinados tramos de rutas nacionales, aprobado por la Legislatura en agosto. La expectativa oficial es avanzar después sobre otros sectores de la 150, aunque esa continuidad todavía no tiene un cronograma público.