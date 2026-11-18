Las provincias argentinas podrían recibir un 20,1% menos de recursos nacionales para financiar obras públicas durante 2027. Así lo revela un informe de la consultora Zentrix sobre el proyecto de Presupuesto Nacional, que advierte sobre una reducción de las transferencias de capital y una mayor responsabilidad de los gobiernos provinciales para sostener proyectos de infraestructura.

El documento, elaborado por el economista Claudio Montiel y actualizado al 18 de noviembre, señala que la reducción se produce en un escenario de fuerte retroceso de la inversión pública. Además, indica que, de una cartera de 2.339 obras nacionales, 1.683 fueron dadas de baja o se encuentran en proceso de rescisión, mientras que otras 457 fueron transferidas a provincias y municipios.

Estas cifras corresponden a la reorganización de la obra pública nacional y no significan que todas las cancelaciones se producirán durante 2027. Sin embargo, permiten dimensionar el cambio en el financiamiento de proyectos de infraestructura.

Las provincias tendrán menos recursos para obras

El análisis de Zentrix señala que las transferencias de capital destinadas a los gobiernos provinciales caerían un 20,1% en términos reales durante 2027, una vez descontada la inflación.

La reducción contrasta con la proyección de la coparticipación federal, que aumentaría un 7% real si se cumplen las previsiones de recaudación del Gobierno nacional.

Sin embargo, esos recursos automáticos no garantizan que las provincias puedan compensar la disminución de los fondos específicos para infraestructura, ya que también deben afrontar gastos en salud, educación, seguridad y salarios.

El informe advierte que Nación está trasladando mayores responsabilidades sobre las obras a los gobiernos provinciales y municipales, que deberán buscar alternativas para sostener los proyectos pendientes.

Más de 1.600 obras dadas de baja o en rescisión

La situación se refleja en el balance de la cartera nacional de infraestructura. De los 2.339 proyectos relevados, 1.683 fueron dados de baja o se encuentran en proceso de rescisión, mientras que 457 pasaron a responsabilidad de provincias y municipios.

El informe también expone dificultades en la ejecución presupuestaria. Hasta agosto de 2026, solamente se había utilizado el 34,4% del crédito de capital previsto para ese año, mientras que la inversión registraba una caída real del 22,7%.

Para 2027, el crédito nacional de capital presenta una variación positiva de apenas el 0,2% real. No obstante, los especialistas advierten que el monto autorizado no garantiza que los recursos sean efectivamente utilizados.

Esta diferencia entre presupuesto y ejecución representa uno de los principales interrogantes para los gobiernos que necesitan finalizar obras de infraestructura.

Nación propone nuevas herramientas para las provincias

Frente a la reducción de transferencias, el proyecto presupuestario incorpora mecanismos para que las provincias puedan obtener financiamiento.

El artículo 55 contempla la posibilidad de emitir deuda en pesos con cláusulas de actualización para financiar obras o reestructurar obligaciones existentes.

Por otra parte, el artículo 56 plantea continuar con el régimen de compensación de deudas entre la Nación y las provincias.

Estas alternativas no representan transferencias directas de dinero, sino mecanismos que los gobiernos podrían utilizar bajo las condiciones correspondientes.

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados el 17 de noviembre y su tratamiento en el recinto está previsto para el 25. Hasta que se complete el debate legislativo, las disposiciones podrían modificarse.

Qué implica este escenario para San Juan

La reducción nacional de fondos también plantea interrogantes para San Juan, donde el Gobierno provincial viene sosteniendo distintas obras mediante recursos propios ante la disminución del financiamiento nacional.

Sin embargo, el informe no precisa cuánto dinero dejaría de recibir la provincia ni qué proyectos particulares podrían verse afectados. Para conocer ese impacto será necesario identificar las obras pendientes y las partidas que finalmente contemple el Presupuesto 2027.