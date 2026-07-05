Las regalías mineras que recibe Salta podrían multiplicarse casi por cinco en los próximos cuatro años. Según las proyecciones de un informe del Ministerio de Economía y Servicios Públicos al que accedió El Tribuno, los ingresos provenientes de la actividad pasarían de US 7,9 millones en 2026 a US7,9 millones en 2026 aUS 37,9 millones en 2030, lo que representa un crecimiento del 377%.

En paralelo, las regalías hidrocarburíferas seguirían una trayectoria inversa y caerían de US 23 millones a 23millonesaUS 14,8 millones en el mismo período. El cambio de escenario sería tal que, por primera vez, la minería superaría al petróleo y al gas como principal fuente de regalías para la provincia a partir de 2028.

El Gobierno provincial vincula ese crecimiento con una amplia cartera de infraestructura para el departamento Los Andes, donde se concentra el desarrollo minero salteño. Bajo el concepto de que "las regalías vuelven en obras", el informe presentado el mes pasado durante el Salta BritDay 2026 identifica 63 obras y proyectos destinados a mejorar la conectividad, el acceso al agua, la energía, la educación, la salud y la vivienda en las localidades de la Puna.

Diablillos: US$ 389 millones en regalías durante 25 años

La magnitud de los recursos que podrían generar los nuevos emprendimientos mineros permite dimensionar el impacto que espera la Provincia. Un ejemplo es Diablillos, el proyecto de plata y oro de AbraSilver. De acuerdo con estimaciones realizadas sobre la base de su estudio de factibilidad definitivo, el emprendimiento podría generar alrededor de US$ 389 millones en regalías mineras durante sus 25 años de vida útil.

Como el yacimiento se ubica sobre el límite entre Salta y Catamarca, ambas provincias acordaron distribuir esos ingresos en partes iguales. Aun así, el monto representa varias veces el total de regalías mineras que la provincia espera percibir anualmente hacia el final de la década.

El estudio de factibilidad de Diablillos también prevé más de 2.200 empleos y el 60% de las compras comprometidas con proveedores locales.

63 obras para la Puna

La cartera oficial contempla 20 proyectos de impacto regional y otras 43 iniciativas vinculadas a las demandas planteadas por las comunidades de la Puna. San Antonio de los Cobres concentra la mayor cantidad de intervenciones, seguida por Tolar Grande, Olacapato, Santa Rosa y Salar de Pocitos.

Del total de 63 obras y proyectos, 15 ya fueron finalizados, 10 se encuentran en ejecución, 24 están en etapa de formulación y 14 permanecen pendientes. La mayor concentración de iniciativas corresponde a educación, agua y saneamiento, conectividad vial y energía.

Entre las obras ya concluidas figuran los cuatro tramos de la ruta provincial 27, que conecta distintas localidades de la Puna; la ruta provincial 17 entre Pocitos y el límite con Catamarca; el mantenimiento de la Ruta 129 en San Antonio de los Cobres; la puesta a punto de la cámara compresora de gas de Río Las Burras; y la readecuación del complejo fronterizo de Paso de Sico.

Entre los proyectos actualmente en ejecución se encuentra el nuevo tren de celdas en media tensión para fortalecer la electrificación de la Puna. También avanza la refuncionalización de la estación ferroviaria de San Antonio de los Cobres, ampliaciones y mejoras en distintas escuelas, el complejo deportivo de la Escuela Técnica 3173, obras de provisión eléctrica en Santa Rosa y viviendas en Salar de Pocitos.

Alta expectativa por el litio y los metalíferos

Con 49 proyectos de litio y 25 proyectos metalíferos en distintas etapas de desarrollo, la Provincia apuesta a que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en una mayor recaudación por regalías y en nuevas obras para una de las regiones históricamente más postergadas de Salta. Hay US$ 8.000 millones en la cartera de proyectos vinculados al RIGI, encabezada por Rincón, Diablillos, Sal de Oro, Litio Ángeles y PPG.

El proyecto Rincón Litio, de Rio Tinto, que actualmente tiene su planta en expansión, será uno de los grandes aportantes de regalías en Salta.