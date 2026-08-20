La crisis económica cambió la manera en que los sanjuaninos organizan sus festejos y golpeó directamente a los salones de eventos. Según Ernesto Cortínez, representante de la Cámara de Salones de Eventos de San Juan (CaSE), las contrataciones registran una caída de entre el 30% y el 40% respecto del año pasado.

“En nuestra provincia la disminución es más o menos entre un 30 y un 40% en relación al año pasado”, explicó Cortínez a DIARIO HUARPE.

El impacto alcanza a distintos tipos de celebraciones, entre ellas casamientos, cumpleaños de 15 y fiestas de egresados. Además de haber menos reservas, también disminuyó el tamaño de los eventos.

Menos invitados y festejos más chicos

Uno de los cambios más notorios está en la cantidad de personas que participan en las celebraciones. Según el representante de CaSE, los eventos que anteriormente podían reunir entre 200 y 250 personas ahora son cada vez menos frecuentes. Ese tipo de festejos quedó concentrado principalmente en un sector de clase media alta.

La mayoría de las familias opta por celebraciones más pequeñas, que en general no superan las 100 personas. La diferencia también se observa en los cumpleaños de 15. Mientras anteriormente podían organizarse fiestas para 150 o 200 invitados, actualmente una celebración de entre 80 y 100 personas ya representa un evento importante.

La reducción de invitados permite bajar el costo total y se convirtió en una de las alternativas para que las familias puedan continuar realizando sus festejos.

Las tarjetas de crédito sostienen los eventos

Ante la caída de las reservas, los salones también tuvieron que buscar mecanismos para facilitar las contrataciones. La principal alternativa que encontraron es la financiación con tarjetas de crédito, con planes que llegan hasta las 12 cuotas sin interés.

“Esto ha hecho que la gente se incentive un poco más”, explicó Cortínez, quien señaló que una inflación más controlada permite a los empresarios ofrecer este tipo de financiación y tener previsibilidad sobre los pagos.

Para el sector, el crédito dejó de ser una opción secundaria y pasó a ser una herramienta necesaria para sostener la actividad. “Si no, no hay eventos”, afirmó el representante de CaSE al describir el escenario actual.

Los egresados también pagan durante todo el año

La modalidad de financiación se volvió especialmente importante para los bailes y fiestas de egresados. En estos casos, las familias comienzan a abonar desde principios de año y realizan pagos mensuales hasta completar el costo del evento.

El monto se organiza de acuerdo con la cantidad de invitados que tendrá cada familia y permite distribuir el gasto durante varios meses.

“De otra manera no se hace. Son cuotas de todo el año pagando cuotas”, explicó Cortínez.

Reducir servicios para abaratar los festejos

La caída de las reservas no es la única consecuencia de la situación económica. Los salones también modificaron las propuestas para adaptarse a los presupuestos de sus clientes. Cortínez explicó que algunos eventos comenzaron a realizarse de manera más descontracturada y con menos servicios.

Elementos que anteriormente eran habituales, como las mesas completamente tendidas, cubiertos o determinados tipos de mantelería, comenzaron a reducirse para aliviar el costo final. A esto se suma la disminución de invitados, que permite bajar el gasto destinado principalmente al catering.

Mientras tanto, los salones deben continuar afrontando gastos fijos y costos de mantenimiento, especialmente aquellos establecimientos de mayor tamaño.

El sector espera una recuperación

La situación se profundizó durante los meses de invierno, una época que habitualmente registra menos movimiento.

“El invierno que estamos pasando, más la crisis, ha hecho que el sector se vea muy resentido”, señaló Cortínez.

Sin embargo, desde la Cámara aseguran que en las últimas semanas comenzaron a notar algo más de movimiento y mantienen expectativas de que la actividad pueda recuperarse.