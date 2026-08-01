El mercado automotor volvió a mostrar señales de debilidad. Las ventas de vehículos 0 kilómetro registraron en julio una caída cercana al 30% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que profundiza el retroceso que atraviesa el sector durante 2026. Los datos de patentamientos reflejan que la recuperación esperada para el segundo semestre todavía no llegó.

De acuerdo con las estimaciones del sector, durante julio se patentaron alrededor de 45.000 vehículos, muy por debajo de las más de 62.000 unidades registradas en julio de 2025. Además de la baja interanual, el mercado también mostró un descenso cercano al 17% respecto de junio.

Especialistas del sector explicaron que el retroceso responde a una combinación de factores. Por un lado, julio del año pasado había mostrado un nivel de ventas excepcionalmente alto, lo que eleva la base de comparación. A eso se suman el menor poder de compra de los consumidores, tasas de financiamiento menos atractivas y una demanda que continúa debilitada pese a la desaceleración de la inflación.

Otro fenómeno que preocupa a las terminales es el desempeño de varias marcas importadas, especialmente algunas automotrices chinas que habían ganado participación durante los últimos meses y ahora registran caídas superiores al promedio del mercado.

Pese al escenario adverso, en la industria mantienen expectativas de una recuperación gradual durante el segundo semestre, apoyada en nuevas estrategias comerciales, promociones y líneas de financiamiento. Sin embargo, admiten que el comportamiento del consumo y la estabilidad económica seguirán siendo determinantes para que el mercado vuelva a crecer.