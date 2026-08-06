Las ventas minoristas de las pymes cayeron 2% interanual en julio de 2026, según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A precios constantes, el resultado mostró además una contracción del 5,7% respecto de junio, mes que había registrado un leve repunte.

El desempeño comercial estuvo condicionado por un presupuesto familiar más ajustado y un consumidor cauteloso, que priorizó los productos esenciales y postergó la compra de bienes durables.

El movimiento generado por las vacaciones de invierno permitió amortiguar parcialmente la caída en algunos sectores vinculados al consumo, aunque no alcanzó para revertir el resultado general.

Solo tres rubros tuvieron crecimiento

El relevamiento de CAME incluyó siete sectores de la actividad comercial. De ese total, tres registraron subas interanuales, mientras que los otros cuatro terminaron julio con números negativos.

Los sectores que lograron crecer fueron:

Perfumería: +1,8%.

Farmacia: +0,9%.

Alimentos y bebidas: +0,4%.

El resto de los rubros presentó contracciones respecto de julio de 2025.

El mayor descenso se registró en bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una caída del 6,7%.

Le siguieron textil e indumentaria, que retrocedió 5,1%, y calzado y marroquinería, con una baja del 2,5%.

En tanto, ferretería, materiales eléctricos y de la construcción registró una disminución del 1,9% interanual.

Cómo ven los comerciantes la situación

El relevamiento también consultó a los comerciantes sobre la situación económica de sus negocios.

El 57,9% de los empresarios encuestados consideró que su situación se mantuvo igual en comparación con el año anterior.

En cambio, el 30% señaló que su situación empeoró, una percepción que refleja las dificultades que atraviesa el comercio minorista frente a un consumo más selectivo.

A pesar del escenario actual, existe una mirada algo más optimista hacia adelante: el 49,2% de los comerciantes espera que la situación económica de su negocio mejore durante el próximo año.

Un consumidor que prioriza lo esencial

El comportamiento de los consumidores fue uno de los principales factores que explicó el resultado de julio.

Según CAME, el presupuesto familiar ajustado llevó a muchas personas a concentrar sus gastos en productos de primera necesidad y a postergar aquellas compras consideradas menos urgentes.

En ese contexto, los bienes durables fueron algunos de los más afectados, mientras que los sectores vinculados con necesidades básicas lograron mostrar una mejor resistencia.

Las vacaciones de invierno generaron además un movimiento adicional en determinadas actividades comerciales, aunque el impulso no fue suficiente para compensar la retracción general de las ventas minoristas pyme.