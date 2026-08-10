Un hombre de 38 años caminaba por una esquina céntrica de Morón la noche del 3 de diciembre de 2017. Alrededor de las 23 horas, un letrero publicitario de una pizzería se desprendió desde la altura e impactó contra su cuerpo. El afectado recibió atención médica inmediata por un traumatismo en su hombro izquierdo tras el golpe.

En la demanda judicial presentada, el damnificado detalló que "entre los rubros reclamados figuraron daño físico, gastos médicos y de farmacia, daño psíquico, tratamiento psicológico, daño moral y los costos derivados de la rehabilitación" para intentar subsanar las secuelas. Por su parte, la empresa que manejaba el local gastronómico "desconoció la autenticidad de la documental aportada y negó haber recibido algún reclamo previo del afectado" durante el proceso legal.

El Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 de Morón tomó en cuenta el relato de 2 vecinas. Ellas explicaron que "se encontraban en el interior del local cuando escucharon un fuerte ruido y advirtieron un tumulto en la vereda" momentos después del accidente. Ambas testigos agregaron que "al salir vieron al damnificado golpeado en el suelo y un cartel de grandes dimensiones caído sobre la vía pública" confirmando la escena del siniestro.

La sentencia judicial determinó que el cartel no poseía la habilitación municipal necesaria. El tribunal argumentó que "la responsabilidad correspondía a la empresa propietaria del local por tratarse de un caso de riesgo o vicio de la cosa" y remarcó que "la obligación de reparar es objetiva" ante la ley. Según el fallo, la firma propietaria "solo puede liberarse demostrando la existencia de una causa ajena como hecho de la víctima, de un tercero o caso fortuito" algo que no se probó.

Las pericias médicas detectaron una incapacidad física del 14,12% y un daño psíquico del 15% por ansiedad y depresión. La Justicia indicó que "la relación causal entre la cosa riesgosa y el daño se presume" y fijó una indemnización total de $27.009.000. El monto incluye $19.546.000 por daño psicofísico, 300.000 pesos para rehabilitación, $1.215.000 por tratamiento psicológico, $300.000 en farmacia y $5.648.000 por daño moral.

Finalmente, el juzgado estableció que "la aseguradora debe responder en la medida del seguro vigente al momento del pago" para garantizar que el vecino accidentado perciba la totalidad del dinero dispuesto por la resolución.