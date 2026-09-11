Le dijeron que iba al Penal por robar una moto y le dio un cabezazo a la mesa

Una audiencia del sistema especial de Flagrancia desarrollada en San Juan terminó con un episodio sumamente tenso cuando el imputado Franco Exequiel Ibaceta reaccionó con furia al escuchar la sentencia impuesta por el intento de sustracción de un rodado. El sujeto descargó su frustración dándole un fuerte golpe con la cabeza a la mesa del recinto, hecho que obligó a dictar un cuarto intermedio inmediato para controlar la situación.

“Me están dando una banda, es muy mucho, si yo no he querido robar nada”, exclamó Ibaceta ante los presentes en la sala. El exabrupto provocó la rápida intervención de un efectivo de seguridad que debió reducirlo. Posteriormente, fue conducido hacia los calabozos de la sede judicial con el apoyo de varios agentes policiales para posibilitar la reanudación del acto procesal.

El expediente penal estuvo bajo la responsabilidad del fiscal Fernando Bonomo, quien contó con la colaboración de la ayudante fiscal Lucía Verón. La resolución del caso se concretó mediante un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual se le aplicaron tres meses de cumplimiento efectivo en prisión, sumado a la declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva.

El ilícito que motivó la condena tuvo lugar un martes cerca de las 18:35, momento en que Ibaceta se aproximó a un ciclomotor Yamaha 110 cc que estaba estacionado sobre la vereda del domicilio del dueño con la traba de seguridad colocada.

Con el auxilio de un destornillador, el delincuente buscó forzar el tambor del rodado, pero su maniobra se vio frustrada cuando una vecina de la zona advirtió la maniobra irregular y lo increpó a viva voz para exigirle explicaciones sobre su accionar.

Al verse descubierto, el individuo arrancó el espejo retrovisor izquierdo de la unidad y emprendió la fuga. Las alertas emitidas por la testigo motivaron la salida del damnificado y de su hermano, quienes permanecían dentro del inmueble.

Con las descripciones físicas y de vestimenta provistas por la mujer, quienes detallaron el uso de una campera blanca y pantalón negro, ambos familiares iniciaron una búsqueda por las inmediaciones y lograron ubicarlo a 600 metros de la escena, en momentos en que ingresaba caminando al lote API 2 sobre la calle Proyectada.

Uno de los hermanos le dio alcance a bordo de su motocicleta y entabló un forcejeo para retenerlo, en tanto que el otro solicitó auxilio a personal de la Unidad Operativa Centenario Oeste que circulaba por la zona.

Los agentes actuantes intervinieron de inmediato y ejecutaron una requisa de urgencia sobre el abrigo del sospechoso, hallando en su interior un espejo retrovisor que el propietario reconoció en el acto como la pieza sustraída a su rodado.

Ibaceta portaba además un destornillador en la mano, elemento con el que habría intentado agredir a las víctimas durante la traba física para evitar ser retenido.

Frente a la hostilidad del sector por la presencia de allegados al detenido, las fuerzas de seguridad dispusieron trasladar las actuaciones al sitio original donde ocurrió el ilícito.

Las novedades fueron comunicadas a la base acusatoria de la UAT y la ayudante fiscal de turno entabló contacto con el fiscal Bonomo para dar inicio formal al procedimiento especial de Flagrancia. La causa, tramitada bajo el Legajo Fiscal N.º 12530/26 y caratulada C/ Ibaceta Franco Esequiel, concluyó con el fallo condenatorio dictado.