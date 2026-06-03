Le dio 10 puñaladas a una mujer por la espalda y la dejaron en libertad

Brisa Milagros Flores recuperó su libertad de forma inmediata tras un proceso judicial que cambió drásticamente su situación legal. La joven se encontraba tras las rejas desde diciembre del año pasado por un violento ataque ocurrido en el Lote Hogar 17.

El conflicto se desató la madrugada del 17 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 00:30 horas, cuando Adriana Narváez se encontró con una mujer de apellido Silva para pelear por diferencias personales.

En ese encuentro, Narváez fue con una amiga y Silva llegó acompañada por Flores. Lo que empezó como un cruce de insultos terminó en agresiones físicas. Mientras las protagonistas forcejeaban en el suelo, Flores intervino de forma imprevista y atacó a la víctima con un cuchillo que llevaba oculto. En total, le propinó 10 puntazos en diversas partes del cuerpo antes de escapar y dejar a la mujer ensangrentada.

El reporte médico oficial confirmó heridas en el cuero cabelludo con una sutura de 5 centímetros, cortes en la mano derecha, el antebrazo y ambas piernas. La víctima fue asistida por el personal de emergencias del 107 y derivada al Hospital Rawson para su estabilización. Tras estar prófuga varias semanas, Flores fue capturada a mediados de diciembre de 2025 bajo la imputación de tentativa de homicidio.

Sin embargo, el fiscal José Plaza, junto a Jorge Sánchez y Victoria Kolker, acordaron un juicio abreviado con la defensa de Faustino Gelvez y la querellante María Filomena Noriega. Este pacto reconfiguró el delito como lesiones leves.

Aunque la querella rechazó una probation porque "sea condenada", el juez Mariano Carrera aceptó el acuerdo y dictó una pena de tres meses de prisión de ejecución condicional, permitiendo que la acusada saliera de prisión.