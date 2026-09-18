La Justicia rechazó este viernes el pedido presentado por Facundo Moyano para volver a ver a Candela Arizaga y resolvió que ambos deberán continuar distanciados mientras avanza la investigación judicial.

La solicitud había sido realizada por ambas partes, pero la fiscalía consideró que no están dadas las condiciones para levantar la restricción perimetral que pesa sobre el sindicalista desde agosto.

Uno de los principales argumentos de la fiscal fue que todavía hay una investigación en curso y declaraciones testimoniales que deben ser incorporadas al expediente. En ese contexto, sostuvo que una revinculación entre Moyano y Arizaga podría afectar el desarrollo del proceso.

La restricción continúa vigente

La medida perimetral fue impuesta en agosto, luego de un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. En ese expediente, Moyano está acusado de presuntas agresiones y privación ilegítima de la libertad.

La decisión conocida este viernes implica que el sindicalista deberá continuar cumpliendo con las condiciones establecidas por la Justicia mientras avanza la investigación.

Las sospechas sobre un encuentro

Durante esta semana también surgieron versiones sobre un supuesto incumplimiento de la restricción. Según esas sospechas, Moyano y Arizaga se habrían encontrado en un hotel ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Sin embargo, hasta el momento no se comprobó que ambos hayan estado juntos en ese lugar.

Este episodio también fue mencionado en el contexto de la decisión judicial de mantener la medida, aunque la investigación continúa y no existe una confirmación sobre ese supuesto encuentro.

La investigación sigue abierta

Con el rechazo del pedido, Moyano y Arizaga deberán continuar distanciados mientras la Justicia reúne testimonios y avanza con las medidas correspondientes.

Por ahora, la restricción perimetral permanece vigente y no se estableció una fecha para una eventual revisión de la medida.