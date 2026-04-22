Un proyecto productivo en la provincia de Córdoba impulsa la elaboración de leche de burra a gran escala, con el objetivo de posicionarla como una alternativa en nutrición infantil dentro del mercado argentino.

La iniciativa es liderada por el médico veterinario Luis Losino, quien desarrolla el primer tambo mecanizado de este tipo en el país. El establecimiento, ubicado en las cercanías de Villa María, cuenta con unas 300 burras y un sistema que incorpora tecnología para la extracción y procesamiento del producto.

A diferencia de experiencias anteriores, el modelo implementado incluye procesos industriales que permiten garantizar estándares sanitarios específicos, especialmente por tratarse de un alimento orientado en gran parte a bebés.

Según explicó el impulsor del proyecto, la producción se realiza bajo un sistema controlado en conjunto con un laboratorio del CONICET en la Universidad Nacional de Villa María. Allí, la leche es sometida a procesos de pasteurización, envasado y congelado bajo condiciones de bioseguridad.

En los últimos meses, el emprendimiento sumó tecnología de liofilización, que permite transformar la leche líquida en polvo sin aplicar calor. Este proceso contribuye a conservar sus propiedades nutricionales y facilita su almacenamiento y distribución.

De acuerdo a los datos difundidos, la leche de burra presenta una composición similar a la leche humana, con bajo contenido graso y proteínas de menor capacidad alergénica. Además, contiene péptidos bioactivos con propiedades antibacterianas.

El desarrollo de este tipo de producción tiene antecedentes históricos en Europa, donde su uso se remonta a más de mil años, principalmente en la alimentación de bebés y en tratamientos específicos.

Actualmente, la comercialización del producto se realiza a través de internet y en nichos vinculados a alimentos naturales. Entre los desafíos, el proyecto busca avanzar en el reconocimiento institucional, como ocurre en otros países donde forma parte de políticas de salud pública.

La iniciativa se posiciona como una alternativa dentro del sector alimentario, con foco en ampliar su alcance y consolidar su presencia en el mercado nacional.