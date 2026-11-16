El papa León XIV lanzó un fuerte mensaje durante su visita a la Amazonía peruana, donde denunció los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación de los ríos, el avance del narcotráfico y los abusos sexuales contra mujeres y niñas. El Pontífice reclamó justicia para las comunidades originarias y advirtió sobre las consecuencias de la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

El pronunciamiento tuvo lugar este domingo 15 de noviembre, durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa, en Perú. Allí, después de escuchar los testimonios de integrantes de distintas comunidades, expresó una de las frases más contundentes de su visita: "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres".

León XIV hizo referencia a los numerosos referentes indígenas que fueron asesinados por defender sus territorios frente a actividades ilegales. Según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), desde 2013 fueron asesinados 37 líderes indígenas en ese país.

El Papa también cuestionó el abandono institucional que sufren numerosas comunidades, especialmente por las dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. Consideró inaceptable que las distancias geográficas y la falta de presencia estatal impidan garantizar estos derechos.

Otro de los puntos más sensibles de su discurso estuvo relacionado con la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. El Pontífice manifestó su preocupación por las víctimas de abusos sexuales y advirtió que muchas de estas situaciones permanecen ocultas por la complicidad y la impunidad.

El reclamo por la contaminación y el narcotráfico

Durante su intervención, León XIV también puso el foco en el deterioro ambiental de la Amazonía. Denunció la deforestación indiscriminada, la contaminación de los cursos de agua por la minería irregular y los derrames de petróleo.

En ese sentido, sostuvo que estos daños no son hechos aislados, sino consecuencias de la explotación arbitraria de los recursos naturales que pone en riesgo la vida de las poblaciones.

A esa problemática sumó el avance del narcotráfico, que afecta especialmente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Según advirtió, las organizaciones criminales se aprovechan de la pobreza y ofrecen falsas oportunidades económicas que terminan alejando a las nuevas generaciones de sus comunidades y culturas.

El Pontífice planteó la necesidad de cambiar la mirada sobre la región y dejar de considerarla únicamente como una reserva de recursos naturales para explotar. En cambio, pidió impulsar un modelo que contemple tanto la protección ambiental como los derechos de quienes habitan esos territorios.

Finalmente, reconoció la tarea de misioneros, religiosas y agentes pastorales que acompañan a las comunidades más alejadas. Como ejemplo de las dificultades que enfrenta la Iglesia en la región, señaló que el Vicariato de Pucallpa cuenta con apenas 25 sacerdotes para atender un territorio de enormes dimensiones.