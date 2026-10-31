El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre con una agenda que tendrá como ejes centrales la pobreza, el desarrollo económico y la educación. Durante su visita, el Sumo Pontífice expondrá una mirada social que presenta diferencias con las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei, aunque su principal objetivo será promover el diálogo y la unidad en un país atravesado por tensiones políticas y económicas.

La gira papal se extenderá hasta el 11 de noviembre y buscará recuperar parte del legado de Francisco, quien durante su pontificado promovió una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables. Según informó Infobae, León XIV mantendrá su agenda pastoral pese a las objeciones que el Gobierno nacional habría planteado sobre algunas actividades programadas.

El mensaje del Papa sobre la pobreza y la economía

Uno de los principales ejes de la visita estará vinculado con la necesidad de avanzar hacia un desarrollo económico que no deje de lado a los sectores más vulnerables.

León XIV ya expresó públicamente su posición sobre estas cuestiones a través de Dilexi te, un documento en el que reflexiona sobre las desigualdades sociales, la pobreza y las responsabilidades de los sistemas económicos.

En ese texto, el Pontífice advierte que el crecimiento de la riqueza no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para toda la población. También cuestiona los modelos económicos que priorizan determinados indicadores sin garantizar un desarrollo humano integral.

Su planteo pone especial atención en las consecuencias sociales de las decisiones económicas y en la necesidad de que los Estados, las instituciones y las comunidades acompañen a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Esta perspectiva presenta diferencias con el enfoque económico del Gobierno de Javier Milei, que sostiene la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal como pilares de su programa de gestión.

Sin embargo, las diferencias ideológicas no implican necesariamente una confrontación directa. La intención pastoral del Papa será transmitir su mensaje social sin involucrarse en las disputas partidarias argentinas.

La educación y los sectores vulnerables, entre sus prioridades

Otro de los aspectos centrales del pensamiento de León XIV es la importancia de la educación como herramienta para superar las desigualdades.

En sus reflexiones, el Pontífice retoma las enseñanzas de Francisco y destaca que garantizar el acceso al conocimiento representa una forma de promover la dignidad humana y ampliar las oportunidades.

La Iglesia sostiene que la educación debe ocupar un lugar fundamental en la construcción de sociedades más justas, especialmente para los niños y jóvenes que enfrentan dificultades económicas y sociales.

En ese marco, también se espera que León XIV destaque el trabajo de las organizaciones comunitarias, los movimientos populares y las instituciones religiosas que brindan asistencia a familias vulnerables.

Una agenda con misas y encuentros sociales

Durante su paso por la Argentina, el Papa desarrollará una intensa actividad pastoral que incluirá celebraciones religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Entre las actividades previstas se encuentran visitas al Cottolengo Don Orione, misas en Palermo, Luján y Córdoba, y encuentros con representantes sindicales, empresarios y dirigentes sociales.

También participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano institucional, está contemplada una visita a la Casa Rosada y una actividad protocolar en el Palacio Libertad, donde tendrá contacto con representantes de diferentes ámbitos.

La agenda combinará así encuentros oficiales con actividades religiosas destinadas a transmitir un mensaje de cercanía y diálogo.

El vínculo entre León XIV y Javier Milei

La relación entre el Vaticano y el Gobierno argentino será uno de los aspectos políticos más observados durante la visita.

Antes de convertirse en Papa, Robert Prevost había recibido referencias de Francisco sobre Javier Milei, después del encuentro que el entonces Pontífice mantuvo con el presidente argentino en febrero de 2024.

León XIV conoce las posiciones del mandatario en materia económica y mantiene diferencias respecto de algunas de sus políticas. No obstante, ambos comparten posturas dentro de la doctrina católica sobre cuestiones vinculadas con el aborto y la eutanasia.

La visita también tendrá un componente simbólico, ya que León XIV buscará concretar el acercamiento pastoral que Francisco deseaba realizar en su país natal.

Tras finalizar sus actividades en Argentina el 11 de noviembre, el Pontífice continuará su recorrido por América del Sur con destino a Lima, Perú.

De esta manera, la presencia de León XIV no solo representará un acontecimiento religioso de gran magnitud, sino también una oportunidad para instalar en el debate público cuestiones relacionadas con la pobreza, la educación y el impacto social de las decisiones económicas.