León XIV puso el foco en los jubilados y las personas con discapacidad

El papa León XIV incluyó a los jubilados y a las personas con discapacidad entre los sectores que requieren una atención especial en su primer discurso oficial en Argentina. Durante el acto realizado en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y autoridades nacionales, el Pontífice vinculó la responsabilidad del Estado con la protección de la dignidad humana y las condiciones de vida de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

En su mensaje, el Papa hizo referencia a las dificultades económicas y sociales que enfrentan distintos sectores de la población. Al hablar sobre el trabajo y la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas, mencionó especialmente a «los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad».

La referencia estuvo acompañada por una preocupación más amplia sobre las familias que viven en un contexto de incertidumbre y los trabajadores que, pese a contar con un empleo, tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

León XIV sostuvo que poder vivir del propio trabajo constituye una de las condiciones elementales para el desarrollo de las personas. En ese sentido, pidió favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento económico también alcance a quienes encuentran mayores dificultades.

«La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía», expresó, en una de las definiciones centrales de su discurso.

La dignidad de las personas con discapacidad

Otro de los momentos importantes de su intervención estuvo relacionado con la protección de la vida y el acompañamiento de las personas que atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

Al reflexionar sobre la responsabilidad de las generaciones actuales con quienes todavía no han nacido, León XIV sostuvo que el compromiso con la dignidad humana comienza desde los primeros momentos de la vida y se extiende hasta su término natural.

En ese marco, remarcó que esa misma dignidad exige una atención particular cuando las personas atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

«También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir», manifestó.

El planteo puso el acento en la necesidad de garantizar el cuidado y el acompañamiento sin que las condiciones de salud, dependencia o discapacidad reduzcan el reconocimiento del valor de cada persona.

Un llamado a construir una sociedad más inclusiva

Las referencias a los adultos mayores y las personas con discapacidad formaron parte de un mensaje más amplio sobre el bien común y las responsabilidades de quienes tienen funciones públicas.

León XIV consideró que la autoridad debe ejercerse como un servicio y que las decisiones deben orientarse al bienestar de toda la comunidad. También destacó el papel de las familias como espacios fundamentales para aprender a cuidar a los más débiles, compartir y acompañar a quienes necesitan ayuda.

Aunque no realizó anuncios sobre políticas previsionales ni mencionó medidas específicas para el sector de la discapacidad, el Pontífice incluyó a ambos grupos entre las realidades que requieren atención y compromiso social.

Su mensaje dejó una definición central sobre la dignidad humana: ninguna persona pierde su valor por su edad, su condición económica, una enfermedad o una discapacidad.