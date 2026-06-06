La Selección Argentina confirmó este sábado una baja en su lista de convocados para el Mundial 2026, tras la lesión muscular detectada durante un entrenamiento en Texas. El cuerpo médico determinó que Leonardo Balerdi no se encuentra en condiciones de continuar en la nómina definitiva.

La decisión fue oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino, que informó que el futbolista sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha, lo que imposibilita su participación en la Copa del Mundo.

Tras los estudios médicos, se resolvió que el jugador no integrará la nómina mundialista.

El defensor, de 27 años y actualmente en el Olympique de Marsella, había presentado molestias durante una práctica. Tras los estudios médicos realizados en la concentración, se resolvió su desafectación para priorizar la recuperación completa.

La baja obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a evaluar alternativas para reemplazarlo en la lista definitiva. Entre las opciones que se analizan aparecen Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, además de otras variantes defensivas presentes en la prelista.

El plantel continúa su preparación en Estados Unidos y este sábado disputará un amistoso frente a Honduras, en el tramo final previo al inicio del Mundial, mientras el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles de la convocatoria definitiva.